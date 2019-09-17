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      Отмена госфинансирования для партий: Зеленский ответил на петицию

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      Зеленский уверен, что нельзя полностью отменять госфинансирование партий
      Зеленский уверен, что нельзя полностью отменять госфинансирование партий / фото: Офис Президента

      На сайте президента зарегистрировали петицию с требованием отменить государственное финансирование для политических партий. Менее чем за два месяца она набрала необходимые 25 тысяч голосов. Президент Владимир Зеленский в ответ напомнил, что партии финансируются из бюджета с целью предотвращения политической коррупции.

      Вместе с тем, в гражданском обществе существует огромное неприятие государственного финансирования деятельности партий, подчеркнул Зеленский.

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      Несмотря на это, мною внесен в Верховную Раду законопроект, который предусматривает, что права на государственное финансирование имеют лишь те партии, которые на выборах прошли в парламент. То есть, те, которые преодолели 5% барьер,
      – подчеркнул Владимир Зеленский.

      Кроме того, президент предлагает выделять на финансирование партий 0,01 размера минимальной зарплаты, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в волеизъявлении. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

      Следовательно, законопроект, фактически, в два раза уменьшает размер финансирования партий и значительно ограничивает количество партий, которые смогут его получить.

      "На мой взгляд, такой подход является на сегодня оптимальным и приемлемым компромиссом в решении вопроса борьбы с коррупцией в среде политических партий и рационального использования средств налогоплательщиков", – подчеркнул президент.

      Резюмируя, Владимир Зеленский выразил уверенность, что проблемные вопросы государственного финансирования политических партий должны решаться путем совершенствования парламентом, в том числе и в части введения эффективного контроля за расходованием государственных средств.

      державне фінансування політичних партій
      Как государство финансирует политические партии / инфографика 24 канала

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Президент Украины
      Источник: 24 канал
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