Зеленський відповів на петицію про обіг зброї в Україні

На сайті Президента України електронну зареєстрували петицію про законодавче унормування обігу зброї в Україні. Петицію було зареєстровано наприкінці травня, а трохи більше ніж через три місяці вона набрала необхідну кількість підписів.

"Просимо навести порядок з обігом зброї, а порядок – це закон", – зазначається у петиції на сайті президента. Зокрема, у зверненні йшлося і про право на застосування зброї з метою захисту.

До слова: У Києві затримали невідомого іноземця з арсеналом зброї у сумці

Після того, як петиція набрала необхідну кількість голосів, на неї відповів Президент України Володимир Зеленський. Гарант підкреслив, що вважає обіг зброї в Україні дещо передчасним.

У своїй відповіді Зеленський зважив на те, що нині в Україні триває війна проти Росії, а також на великий нелегальний обіг зброї в Україні, зважаючи на бойові дії на Донбасі.

Вважаю, що комплексне та дійсно фахове вивчення ситуації у цій сфері може стати надійним підґрунтям для ухвалення правильних рішень. Такий аналіз повинен враховувати досвід іноземних держав, а також стан військово-політичної і оперативної ситуації, громадського порядку та публічної безпеки в державі,

– підкреслив президент.

Він підкреслив, що різного роду консультації необхідні, аби запобігти виникненню додаткових причин та умов для легковажного і зневажливого ставлення до людського життя.

"Враховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана. Висловлені в електронній петиції пропозиції будуть передані до комісії з питань правової реформи", – резюмував Володимир Зеленський.