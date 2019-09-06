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      Зеленський відповів на петицію про обіг зброї в Україні

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      Зеленський певен, що запровадження вільного обігу зброї передчасне
      Зеленський певен, що запровадження вільного обігу зброї передчасне / berdychiv.info

      На сайті Президента України електронну зареєстрували петицію про законодавче унормування обігу зброї в Україні. Петицію було зареєстровано наприкінці травня, а трохи більше ніж через три місяці вона набрала необхідну кількість підписів.

      "Просимо навести порядок з обігом зброї, а порядок – це закон", – зазначається у петиції на сайті президента. Зокрема, у зверненні йшлося і про право на застосування зброї з метою захисту.

      До слова: У Києві затримали невідомого іноземця з арсеналом зброї у сумці

      Після того, як петиція набрала необхідну кількість голосів, на неї відповів Президент України Володимир Зеленський. Гарант підкреслив, що вважає обіг зброї в Україні дещо передчасним.

      У своїй відповіді Зеленський зважив на те, що нині в Україні триває війна проти Росії, а також на великий нелегальний обіг зброї в Україні, зважаючи на бойові дії на Донбасі.

      Вважаю, що комплексне та дійсно фахове вивчення ситуації у цій сфері може стати надійним підґрунтям для ухвалення правильних рішень. Такий аналіз повинен враховувати досвід іноземних держав, а також стан військово-політичної і оперативної ситуації, громадського порядку та публічної безпеки в державі,
      – підкреслив президент.

      Він підкреслив, що різного роду консультації необхідні, аби запобігти виникненню додаткових причин та умов для легковажного і зневажливого ставлення до людського життя.

      "Враховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана. Висловлені в електронній петиції пропозиції будуть передані до комісії з питань правової реформи", – резюмував Володимир Зеленський.

       

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Новини політики Володимир Зеленський Президент України
      Джерело: 24 канал
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