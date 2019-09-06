Зеленський відповів на петицію про обіг зброї в Україні
На сайті Президента України електронну зареєстрували петицію про законодавче унормування обігу зброї в Україні. Петицію було зареєстровано наприкінці травня, а трохи більше ніж через три місяці вона набрала необхідну кількість підписів.
"Просимо навести порядок з обігом зброї, а порядок – це закон", – зазначається у петиції на сайті президента. Зокрема, у зверненні йшлося і про право на застосування зброї з метою захисту.
До слова: У Києві затримали невідомого іноземця з арсеналом зброї у сумці
Після того, як петиція набрала необхідну кількість голосів, на неї відповів Президент України Володимир Зеленський. Гарант підкреслив, що вважає обіг зброї в Україні дещо передчасним.
У своїй відповіді Зеленський зважив на те, що нині в Україні триває війна проти Росії, а також на великий нелегальний обіг зброї в Україні, зважаючи на бойові дії на Донбасі.
Вважаю, що комплексне та дійсно фахове вивчення ситуації у цій сфері може стати надійним підґрунтям для ухвалення правильних рішень. Такий аналіз повинен враховувати досвід іноземних держав, а також стан військово-політичної і оперативної ситуації, громадського порядку та публічної безпеки в державі,
– підкреслив президент.
Він підкреслив, що різного роду консультації необхідні, аби запобігти виникненню додаткових причин та умов для легковажного і зневажливого ставлення до людського життя.
"Враховуючи необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана. Висловлені в електронній петиції пропозиції будуть передані до комісії з питань правової реформи", – резюмував Володимир Зеленський.