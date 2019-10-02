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      Рада отменила финансирование партий, которые не прошли в парламент

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      Рада отменила государственное финансирование партий, которые не прошли в парламент
      Рада отменила государственное финансирование партий, которые не прошли в парламент / zaxid.net

      Верховная Рада окончательно одобрила законопроект, которым отменила государственное финансирование партий, которые не прошли на выборах в парламент, не преодолев порог в 5%.

      Теперь ежегодно партиям будут выделять сотую часть от минимальной зарплаты, умноженную на общее количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

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      При этом право на государственное финансирование получат только те партии, которые на выборах набрали не менее 5% голосов (ранее было 2%).

      Почему государство финансирует партии?

      Государственное финансирование партии придумали, чтобы минимизировать олигархический след в политике. Раньше бюджетные деньги распределяли пропорционально количеству голосов, которые набрала партия во время выборов. С каждым поднятием минимальной зарплаты, эта сумма росла. Однако теперь деньги не будут распространять на партии, которые набрали меньше 5% голосов на выборах.

      Дополнительные 10% получают те политические силы, которые в своем составе провели в парламент более 10% женщин.

      К слову, хотя законодательство запрещает тратить бюджетные деньги на рекламу, больше всего идет именно на пиар в СМИ.

      Какие партии потеряли государственное финансирование?

      1. Радикальная партия Олега Ляшко,
      2. "Сила и честь"
      3. "Украинская стратегия Гройсмана",
      4. "Оппозиционный блок",
      5. ВО "Свобода",
      6. "Партия Шария".
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Законодательство Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Финансы
      Источник: 24 канал
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