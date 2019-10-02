Рада отменила финансирование партий, которые не прошли в парламент

Верховная Рада окончательно одобрила законопроект, которым отменила государственное финансирование партий, которые не прошли на выборах в парламент, не преодолев порог в 5%.

Теперь ежегодно партиям будут выделять сотую часть от минимальной зарплаты, умноженную на общее количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

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При этом право на государственное финансирование получат только те партии, которые на выборах набрали не менее 5% голосов (ранее было 2%).

Почему государство финансирует партии?

Государственное финансирование партии придумали, чтобы минимизировать олигархический след в политике. Раньше бюджетные деньги распределяли пропорционально количеству голосов, которые набрала партия во время выборов. С каждым поднятием минимальной зарплаты, эта сумма росла. Однако теперь деньги не будут распространять на партии, которые набрали меньше 5% голосов на выборах.

Дополнительные 10% получают те политические силы, которые в своем составе провели в парламент более 10% женщин.

К слову, хотя законодательство запрещает тратить бюджетные деньги на рекламу, больше всего идет именно на пиар в СМИ.

Какие партии потеряли государственное финансирование?