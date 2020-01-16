Яка політична партія виконала найбільше обіцянок: цікава статистика
Під час другої сесії чинної Верховної Ради, а це з вересня 2019 року по січень 2020 року, парламентарі ухвалили низку важливих законопроєктів. Про те, які політичні партії дотримали найбільше обіцянок – читайте далі.
Найбільше своїх обіцянок виконала президентська партія "Слуга народу". Зокрема й завдяки монобільшості вони виконали 10% своєї програми, виконавши 9 обіцянок. Відповідну статистику оприлюднили на сайті "Слово і Діло".
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"Слуги народу" під час другої сесії Ради змогли:
- Запровадити обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів.
- Повернути відповідальність чиновників за незаконне збагачення.
- Перезавантажити прокуратуру, Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
- Скасувати недоторканність нардепів.
- Встановити винагороду для викривачів корупції.
- Запровадити незалежний контроль якості будівництва доріг і вибори за пропорційною системою з відкритими списками.
Зеленський з членами партії "Слуга народу"
Другу сходинку рейтингу посіла партія Святослава Вакарчука "Голос". Нардепи від "Голосу" виконали 5 зобов'язань, а провалили – 4. Однак їхньою заслугою можна вважати впровадження системи виборів за відкритими списками, викорінення академічної недоброчесності, гарантування військовим доступ до всіх медичних установ, повернення відповідальності за незаконне збагачення і створення процедури цивільної конфіскації награбованого майна.
Водночас партія Вакарчука не підтримала ні один з двох законопроєктів щодо недоторканності, проголосувала проти закону про імпічмент, утрималася при голосуванні за закон про реформу прокуратури.
Партія Вакарчука не підтримала ні один з двох законопроєктів щодо недоторканності
"Опозиційна платформа – "За життя" під час другої сесії виконали лише одну програмну обіцянку. Можливістю виконати обіцянку щодо зняття недоторканності ОПЗЖ не скористалася. На останньому місці у рейтингу опинилася "Батьківщина". Партія Юлії Тимошенко не виконала жодну політичну обіцянку. Так само як і партія п'ятого президента України "Європейська Солідарність".
Скільки обіцянок виконали партії під час другої сесії Ради / Інфографіка: "Слово і Діло"
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