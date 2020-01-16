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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      Яка політична партія виконала найбільше обіцянок: цікава статистика

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      Верховна Рада / ukraine-inform.com

      Під час другої сесії чинної Верховної Ради, а це з вересня 2019 року по січень 2020 року, парламентарі ухвалили низку важливих законопроєктів. Про те, які політичні партії дотримали найбільше обіцянок – читайте далі.

      Найбільше своїх обіцянок виконала президентська партія "Слуга народу". Зокрема й завдяки монобільшості вони виконали 10% своєї програми, виконавши 9 обіцянок. Відповідну статистику оприлюднили на сайті "Слово і Діло".

      До теми: Нардепи катаються: навіщо Раді співпраця з парламентами ОАЕ, Монако і Саудівської Аравії

      "Слуги народу" під час другої сесії Ради змогли:

      • Запровадити обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів.
      • Повернути відповідальність чиновників за незаконне збагачення.
      • Перезавантажити прокуратуру, Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
      • Скасувати недоторканність нардепів.
      • Встановити винагороду для викривачів корупції.
      • Запровадити незалежний контроль якості будівництва доріг і вибори за пропорційною системою з відкритими списками.


      Зеленський з членами партії "Слуга народу"

      Другу сходинку рейтингу посіла партія Святослава Вакарчука "Голос". Нардепи від "Голосу" виконали 5 зобов'язань, а провалили – 4. Однак їхньою заслугою можна вважати впровадження системи виборів за відкритими списками, викорінення академічної недоброчесності, гарантування військовим доступ до всіх медичних установ, повернення відповідальності за незаконне збагачення і створення процедури цивільної конфіскації награбованого майна.

      Водночас партія Вакарчука не підтримала ні один з двох законопроєктів щодо недоторканності, проголосувала проти закону про імпічмент, утрималася при голосуванні за закон про реформу прокуратури.


      Партія Вакарчука не підтримала ні один з двох законопроєктів щодо недоторканності

      "Опозиційна платформа – "За життя" під час другої сесії виконали лише одну програмну обіцянку. Можливістю виконати обіцянку щодо зняття недоторканності ОПЗЖ не скористалася. На останньому місці у рейтингу опинилася "Батьківщина". Партія Юлії Тимошенко не виконала жодну політичну обіцянку. Так само як і партія п'ятого президента України "Європейська Солідарність".


      Скільки обіцянок виконали партії під час другої сесії Ради / Інфографіка: "Слово і Діло"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Статистика Слуга народу Імпічмент Верховний суд України Європейська солідарність Зняття недоторканності ВО Батьківщина Партія Голос
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