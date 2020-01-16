Какая политическая партия выполнила больше всего обещаний: интересная статистика

Во время второй сессии нынешней Верховной Рады, а это с сентября 2019 года по январь 2020 года, парламентарии приняли ряд важных законопроектов. О том, какие политические партии сдержали больше обещаний – читайте дальше.

Больше всего своих обещаний выполнила президентская партия "Слуга народа". В том числе и благодаря монобольшинству они выполнили 10% своей программы, выполнив 9 обещаний. Соответствующую статистику обнародовали на сайте "Слово и Дело".

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"Слуги народа" во время второй сессии Рады смогли:

Ввести обязательную конфискацию имущества коррупционеров.

Вернуть ответственность чиновников за незаконное обогащение.

Перезагрузить прокуратуру, Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей.

Отменить неприкосновенность нардепов.

Установить вознаграждение для обличителей коррупции.

Ввести независимый контроль качества строительства дорог и выборы по пропорциональной системе с открытыми списками.



Зеленский с членами партии "Слуга народа"

Вторую строчку рейтинга заняла партия Святослава Вакарчука "Голос". Нардепы от "Голоса" исполнили 5 обязательств, а провалили – 4. Однако их заслугой можно считать введение системы выборов по открытым спискам, искоренение академической недобросовестности, гарантирование военным доступа ко всем медицинским учреждениям, возвращение ответственности за незаконное обогащение и создание процедуры гражданской конфискации награбленного имущества.

В то же время партия Вакарчука не поддержала ни один из двух законопроектов о неприкосновенности, проголосовала против закона об импичменте, воздержалась при голосовании за закон о реформе прокуратуры.



Партия Вакарчука не поддержала ни один из двух законопроектов о неприкосновенности

"Оппозиционная платформа – "За жизнь" во время второй сессии выполнили лишь одно программное обещание. Возможностью выполнить обещание о снятии неприкосновенности ОПЗЖ не воспользовалась. На последнем месте в рейтинге оказалась "Батькивщина". Партия Юлии Тимошенко не выполнила ни одно политическое обещание. Так же как и партия пятого президента Украины "Европейская Солидарность".



Сколько обещаний выполнили партии во время второй сессии Рады / Инфографика: "Слово и Дело"