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      Какая политическая партия выполнила больше всего обещаний: интересная статистика

      75 Читати новину українською
      Верховная Рада / ukraine-inform.com

      Во время второй сессии нынешней Верховной Рады, а это с сентября 2019 года по январь 2020 года, парламентарии приняли ряд важных законопроектов. О том, какие политические партии сдержали больше обещаний – читайте дальше.

      Больше всего своих обещаний выполнила президентская партия "Слуга народа". В том числе и благодаря монобольшинству они выполнили 10% своей программы, выполнив 9 обещаний. Соответствующую статистику обнародовали на сайте "Слово и Дело".

      К теме: Нардепы катаются: зачем Раде сотрудничество с парламентами ОАЭ, Монако и Саудовской Аравии

      "Слуги народа" во время второй сессии Рады смогли:

      • Ввести обязательную конфискацию имущества коррупционеров.
      • Вернуть ответственность чиновников за незаконное обогащение.
      • Перезагрузить прокуратуру, Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей.
      • Отменить неприкосновенность нардепов.
      • Установить вознаграждение для обличителей коррупции.
      • Ввести независимый контроль качества строительства дорог и выборы по пропорциональной системе с открытыми списками.


      Зеленский с членами партии "Слуга народа"

      Вторую строчку рейтинга заняла партия Святослава Вакарчука "Голос". Нардепы от "Голоса" исполнили 5 обязательств, а провалили – 4. Однако их заслугой можно считать введение системы выборов по открытым спискам, искоренение академической недобросовестности, гарантирование военным доступа ко всем медицинским учреждениям, возвращение ответственности за незаконное обогащение и создание процедуры гражданской конфискации награбленного имущества.

      В то же время партия Вакарчука не поддержала ни один из двух законопроектов о неприкосновенности, проголосовала против закона об импичменте, воздержалась при голосовании за закон о реформе прокуратуры.


      Партия Вакарчука не поддержала ни один из двух законопроектов о неприкосновенности

      "Оппозиционная платформа – "За жизнь" во время второй сессии выполнили лишь одно программное обещание. Возможностью выполнить обещание о снятии неприкосновенности ОПЗЖ не воспользовалась. На последнем месте в рейтинге оказалась "Батькивщина". Партия Юлии Тимошенко не выполнила ни одно политическое обещание. Так же как и партия пятого президента Украины "Европейская Солидарность".


      Сколько обещаний выполнили партии во время второй сессии Рады / Инфографика: "Слово и Дело"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Слуга народа Новости политики Импичмент Снятие неприкосновенности Европейская солидарность Верховный суд Украины Статистика Партия Голос ВО Батькивщина
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