Нардепи катаються: навіщо Раді співпраця з парламентами ОАЕ, Монако і Саудівської Аравії

Монако – князівство, в якому є парламент, але він збирається два рази на рік, а князь королівства може розпускати його, коли захоче. в ОАЕ парламент взагалі носить дорадчий характер. Така ж ситуація і з Саудівською Аравією. Але це аж ніяк не заважає нашим обранцям створювати міжпарламенські групи і кататися туди для тісної співпраці. Деталі у цифрах – читайте далі.

У Верховній Раді 9-го скликання створено 47 груп міжпарламентських зв'язків із зарубіжними державами. Кожна група – для окремої країни. Цікаво: Яким каналам довіряли виборці різних партій Неочікувано найпопулярнішим напрямком для міжпарламентських зв’язків є США. У штатівську групу входять 176 парламентарів. 144 обранці прагнуть співпрацювати із Канадою, ще 135 – із Великобританією.

США стали найпопулярнішим напрямком Серед екзотичних напрямків співрпаці лідирують Об'єднані Арабські Емірати: до складу цієї групи входять 118 депутатів. У групі Монако – 17 обранців. Співпрацювати із Саудівською Аравією прагне 21 український парламентар.

Скільки парламентарів співпрацюють з Монако та Саудівською Аравією Цікаво, що ОАЄ, Монако та Саудівська Аравія, фактично, є монархіями, тому їхні парламенти не мають впливу всередині країни. Дані: КВУ Повний випуск "Вєсті.UA" – читайтет тут.