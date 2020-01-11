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      Нардепи катаються: навіщо Раді співпраця з парламентами ОАЕ, Монако і Саудівської Аравії

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      Монако – князівство, в якому є парламент, але він збирається два рази на рік, а князь королівства може розпускати його, коли захоче. в ОАЕ парламент взагалі носить дорадчий характер. Така ж ситуація і з Саудівською Аравією. Але це аж ніяк не заважає нашим обранцям створювати міжпарламенські групи і кататися туди для тісної співпраці. Деталі у цифрах – читайте далі.

      У Верховній Раді 9-го скликання створено 47 груп міжпарламентських зв'язків із зарубіжними державами. Кожна група – для окремої країни.

      Цікаво: Яким каналам довіряли виборці різних партій

      Неочікувано найпопулярнішим напрямком для міжпарламентських зв’язків є США. У штатівську групу входять 176 парламентарів. 144 обранці прагнуть співпрацювати із Канадою, ще 135 – із Великобританією.

      україна сша
      США стали найпопулярнішим напрямком

      Серед екзотичних напрямків співрпаці лідирують Об'єднані Арабські Емірати: до складу цієї групи входять 118 депутатів. У групі Монако – 17 обранців. Співпрацювати із Саудівською Аравією прагне 21 український парламентар.

      монако оае саудівська аравія україна
      Скільки парламентарів співпрацюють з Монако та Саудівською Аравією

      Цікаво, що ОАЄ, Монако та Саудівська Аравія, фактично, є монархіями, тому їхні парламенти не мають впливу всередині країни.

      Дані: КВУ

      Повний випуск "Вєсті.UA" – читайтет тут.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Канада Верховна Рада Монако Саудівська Аравія ОАЕ Велика Британія
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