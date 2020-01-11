Нардепы катаются: зачем Раде сотрудничество с парламентами ОАЭ, Монако и Саудовской Аравии

Монако – княжество, в котором есть парламент, но он собирается два раза в год, а князь королевства может распускать его, когда захочет. В ОАЭ парламент вообще носит совещательный характер. Такая же ситуация и с Саудовской Аравией. Но это отнюдь не мешает нашим избранникам создавать межпарламентские группы и кататься туда для тесного сотрудничества. Детали в цифрах – читайте дальше.

В Верховной Раде 9-го созыва создано 47 групп межпарламентских связей с зарубежными государствами. Каждая группа – для отдельной страны. Интересно: Каким каналам доверяли избиратели разных партий Неожиданно самым популярным направлением для межпарламентских связей являются США. В штатовскую группу входят 176 парламентариев. 144 избранника стремятся сотрудничать с Канадой, еще 135 – с Великобританией.

США стали самым популярным направлением Среди экзотических направлений сотрудничества лидируют Объединенные Арабские Эмираты: в состав этой группы входят 118 депутатов. В группе Монако – 17 избранников. Сотрудничать с Саудовской Аравией хочет 21 украинский парламентарий.

Сколько парламентариев сотрудничают с Монако и Саудовской Аравией Интересно, что ОАЭ, Монако и Саудовская Аравия, фактически, являются монархиями, поэтому их парламенты не имеют влияния внутри страны. Данные: КИУ Полный выпуск "Вести.UA" – читайтет тут.