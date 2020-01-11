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      Нардепы катаются: зачем Раде сотрудничество с парламентами ОАЭ, Монако и Саудовской Аравии

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      Монако – княжество, в котором есть парламент, но он собирается два раза в год, а князь королевства может распускать его, когда захочет. В ОАЭ парламент вообще носит совещательный характер. Такая же ситуация и с Саудовской Аравией. Но это отнюдь не мешает нашим избранникам создавать межпарламентские группы и кататься туда для тесного сотрудничества. Детали в цифрах – читайте дальше.

      В Верховной Раде 9-го созыва создано 47 групп межпарламентских связей с зарубежными государствами. Каждая группа – для отдельной страны.

      Интересно: Каким каналам доверяли избиратели разных партий

      Неожиданно самым популярным направлением для межпарламентских связей являются США. В штатовскую группу входят 176 парламентариев. 144 избранника стремятся сотрудничать с Канадой, еще 135 – с Великобританией.

      україна сша
      США стали самым популярным направлением

      Среди экзотических направлений сотрудничества лидируют Объединенные Арабские Эмираты: в состав этой группы входят 118 депутатов. В группе Монако – 17 избранников. Сотрудничать с Саудовской Аравией хочет 21 украинский парламентарий.

      монако оае саудівська аравія україна
      Сколько парламентариев сотрудничают с Монако и Саудовской Аравией

      Интересно, что ОАЭ, Монако и Саудовская Аравия, фактически, являются монархиями, поэтому их парламенты не имеют влияния внутри страны.

      Данные: КИУ

      Полный выпуск "Вести.UA" – читайтет тут.

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Канада Верховная Рада Великобритания ОАЭ Саудовская Аравия Монако
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