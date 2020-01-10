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      Вести.UA: Что Зеленский делал в Омане. Секретное задание Баканова

      Вести.UA 86 Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 9 января – опыт Порошенко, который получил неофициальное прозвище Петра Мальдивских, ничему не научил его преемника. И теперь, похоже, Зеленскому не отвертеться от приставки Оманский.

      Также в выпуске:

      Как Верховная Рада сотрудничает с парламентами других стран: детали в цифрах.

      Добкин и "синдромом Плюшкина".

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Вести.UA Министерство агрополитики Иван Баканов
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