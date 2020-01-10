Вести.UA: Что Зеленский делал в Омане. Секретное задание Баканова

В выпуске программы "Вести.UA" за 9 января – опыт Порошенко, который получил неофициальное прозвище Петра Мальдивских, ничему не научил его преемника. И теперь, похоже, Зеленскому не отвертеться от приставки Оманский.

Также в выпуске: Как Верховная Рада сотрудничает с парламентами других стран: детали в цифрах. Добкин и "синдромом Плюшкина".