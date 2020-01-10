Вєсті.UA: Що Зеленський робив в Омані. Секретне завдання Баканова
У випуску програми "Вєсті.UA" за 9 січня – досвід Порошенка, який отримав неофіційне прізвисько Петра Мальдивського, нічому не навчив його наступника. І тепер, схоже, Зеленському не відкараскатися від приставки Оманський.
Також у випуску:
Як Верховна Рада співпрацює з парламентами інших країн: деталі у цифрах.
Добкін і "синдромом Плюшкіна".
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