Вєсті.UA: Що Зеленський робив в Омані. Секретне завдання Баканова

У випуску програми "Вєсті.UA" за 9 січня – досвід Порошенка, який отримав неофіційне прізвисько Петра Мальдивського, нічому не навчив його наступника. І тепер, схоже, Зеленському не відкараскатися від приставки Оманський.

Також у випуску: Як Верховна Рада співпрацює з парламентами інших країн: деталі у цифрах. Добкін і "синдромом Плюшкіна".