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      Вєсті.UA: Що Зеленський робив в Омані. Секретне завдання Баканова

      Вєсті.UA 576 Читать новость на русском

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 9 січня – досвід Порошенка, який отримав неофіційне прізвисько Петра Мальдивського, нічому не навчив його наступника. І тепер, схоже, Зеленському не відкараскатися від приставки Оманський.

      Також у випуску: 

      Як Верховна Рада співпрацює з парламентами інших країн: деталі у цифрах.

      Добкін і "синдромом Плюшкіна".

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Вєсті.UA Іван Баканов Міністерство аграрної політики
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