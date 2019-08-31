Каким каналам доверяли избиратели разных партий
Видеообращение в соцсетях, сверхпопулярный Instagram с сотней тысяч лайков. Все это казалось неотъемлемой частью успеха Владимира Зеленского и его команды в избирательных гонках. Но это лишь на первый взгляд. Ведь телевидение и в дальнейшем остается ключевым источником информации для украинцев. Каким каналам доверяли избиратели – читайте в материале.
72,3% – тотальное большинство украинцев черпали информацию во время избирательной кампании из телевидения.
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На второй строчке популярности интернет-сайты – 35,8%.
35,8% украинцев читали о выборах на интернет-сайтах
26,5% черпали информацию из соцсетей. 89% тех, кто полагается на информацию из телевидения – это люди старше 60 лет.
89% тех, кто полагается на информацию по телевидению – люди старше 60 лет
К слову, 94,2% электората "Оппоплатформы – За жизнь" черпали информацию из ТВ, и больше доверяли телеканалам "112", "Интер" и "NewsOne".
Какие каналы смотрел избиратель "Оппоплатформы – За жизнь"
Не удивительно, что самый популярный телеканал среди сторонников "Слуги Народа" – "1+1" – 53,4%. Интересно, что электорат "Батькивщины"и Европейской солидарности" больше всего доверял также каналу Коломойского – 44% и 34%.
Какой канал смотрел избиратель "Слуги народа"
Данные: КМИС.
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