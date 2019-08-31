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      Каким каналам доверяли избиратели разных партий

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      Видеообращение в соцсетях, сверхпопулярный Instagram с сотней тысяч лайков. Все это казалось неотъемлемой частью успеха Владимира Зеленского и его команды в избирательных гонках. Но это лишь на первый взгляд. Ведь телевидение и в дальнейшем остается ключевым источником информации для украинцев. Каким каналам доверяли избиратели – читайте в материале.

      72,3% – тотальное большинство украинцев черпали информацию во время избирательной кампании из телевидения.

      Читайте также: Сколько обещаний выполнил и провалил Зеленский за 100 дней: президентство в цифрах

      На второй строчке популярности интернет-сайты – 35,8%.

      Яким каналам довіряли виборці
      35,8% украинцев читали о выборах на интернет-сайтах

      26,5% черпали информацию из соцсетей. 89% тех, кто полагается на информацию из телевидения – это люди старше 60 лет.

      Яким каналам довіряли виборці деталі
      89% тех, кто полагается на информацию по телевидениюлюди старше 60 лет

      К слову, 94,2% электората "Оппоплатформы – За жизнь" черпали информацию из ТВ, и больше доверяли телеканалам "112", "Интер" и "NewsOne".

      Яким каналам довіряли виборці деталі
      Какие каналы смотрел избиратель "Оппоплатформы – За жизнь"

      Не удивительно, что самый популярный телеканал среди сторонников "Слуги Народа" – "1+1" – 53,4%. Интересно, что электорат "Батькивщины"и Европейской солидарности" больше всего доверял также каналу Коломойского – 44% и 34%.

      Яким каналам довіряли виборці деталі
      Какой канал смотрел избиратель "Слуги народа"

      Данные: КМИС.

      Смотрите полный выпуск "Вести.UA".

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      Теги: Оппозиционная платформа – За жизнь СМИ Слуга народа Медиа Парламентские выборы 2019 Европейская солидарность ВО Батькивщина
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 августа
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