Вести.UA: Аваков и "путч Порошенко". Медведчук заврался
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 28 августа – в Верховной Раде был принят новый Кабмин, но с ложкой старого дегтя, которую олицетворяет Аваков. Медведчук так часто говорил, что ему все равно на Василия Стуса, что в конечном итоге через суд захотел запретить книгу о нем.
Также в выпуске:
Начало работы новой ВРУ.
Невозможное – возможно: Луценко уволили.
Каким каналам доверяли избиратели: детали в цифрах.
Смотрите полное видео "Вести.UA" за 30 августа 2019:
Источник: 24 канал
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