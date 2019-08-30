Вести.UA: Аваков и "путч Порошенко". Медведчук заврался

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 28 августа – в Верховной Раде был принят новый Кабмин, но с ложкой старого дегтя, которую олицетворяет Аваков. Медведчук так часто говорил, что ему все равно на Василия Стуса, что в конечном итоге через суд захотел запретить книгу о нем.

Также в выпуске: Начало работы новой ВРУ. Невозможное – возможно: Луценко уволили. Каким каналам доверяли избиратели: детали в цифрах. Смотрите полное видео "Вести.UA" за 30 августа 2019: