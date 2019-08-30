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      Вести.UA: Аваков и "путч Порошенко". Медведчук заврался

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      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 28 августа – в Верховной Раде был принят новый Кабмин, но с ложкой старого дегтя, которую олицетворяет Аваков. Медведчук так часто говорил, что ему все равно на Василия Стуса, что в конечном итоге через суд захотел запретить книгу о нем.

      Также в выпуске:

      Начало работы новой ВРУ.

      Невозможное – возможно: Луценко уволили.

      Каким каналам доверяли избиратели: детали в цифрах.

      Смотрите полное видео "Вести.UA" за 30 августа 2019:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Арсен Аваков Петр Порошенко Виктор Медведчук Вести.UA
      Источник: 24 канал
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