Вєсті.UA: Аваков і "путч Порошенка". Медведчук забрехався

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30 серпня – у Верховній Раді ухвалили новий Кабмін, але із ложкою старого дьогтю, яку уособлює Аваков. Медведчук так часто говорив, що йому все одно на Василя Стуса, що зрештою через суд захотів заборонити книгу про нього.

Також у випуску: Початок роботи нової ВРУ. Неможливе – можливо: Луценка звільнили. Яким каналам довіряли виборці: деталі у циифрах.

Джерело: 24 канал