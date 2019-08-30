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      Вєсті.UA: Аваков і "путч Порошенка". Медведчук забрехався

      Вєсті.UA 657 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30 серпня – у Верховній Раді ухвалили новий Кабмін, але із ложкою старого дьогтю, яку уособлює Аваков. Медведчук так часто говорив, що йому все одно на Василя Стуса, що зрештою через суд захотів заборонити книгу про нього.

      Також у випуску:

      Початок роботи нової ВРУ.

      Неможливе – можливо: Луценка звільнили.

      Яким каналам довіряли виборці: деталі у циифрах.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Віктор Медведчук Петро Порошенко Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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