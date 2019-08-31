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      Яким каналам довіряли виборці різних партій

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      Відеозвернення у соцмережах, надпопулярний Instagram із сотнею тисяч лайків. Усе це здавалось невід'ємною частиною успіху Володимира Зеленського і його команди у виборчих перегонах. Але це лише на перший погляд. Адже телебачення і надалі залишається ключолвим джерелом інформації для українців. Яким каналам довіряли виборці – читайте у матеріалі.

      72,3% – тотальна більшість українців черпали інформацію під час виборчої кампанії з телебачення.

      Читайте також: Скільки обіцянок виконав та провалив Зеленський за 100 днів: президентство у цифрах

      На другій сходинці популярності інтернет-сайти – 35,8%.

      Яким каналам довіряли виборці
      35,8% українців читали про вибори на інтернет-сайтах

      26,5% черпала інофрацію із соцмереж. 89% тих, хто покладається на інформацію з телебачення – це люди старші 60 років.

      Яким каналам довіряли виборці деталі
       89% тих, хто покладається на інформацію з телебачення –  люди старші 60 років

      До слова, 94,2% електорату "Опоплатформи – "За життя" черпали інформацію саме з ТБ, а найбільше довіряли телеканалам "112", "Інтер" та "NewsOne". 

      Яким каналам довіряли виборці деталі
      Які канали дивився виборець "Опоплатформи – "За життя"

      Не дивно, що найпопулярніший телекала серед серед прихильників "Слуги Народу" – "1+1" – 53,4%. Цікаво, що електорат "Батьківщини"і Європейської солідарності" найбільше довіряв також каналу Коломойського – 44% і 34%.

      Яким каналам довіряли виборці деталі
      Який канал дивився виборець "Слуги народу"

      Дані: КМІС.

      Дивіться повний випуск "Вєсті.UA".

      blog_ava
      Зеленський хоче дати власникам "євроблях" більше часу на розмитнення автівок
      сьогодні
      733
      Теги: Слуга народу Медіа ЗМІ ВО Батьківщина Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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