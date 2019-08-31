Яким каналам довіряли виборці різних партій

Відеозвернення у соцмережах, надпопулярний Instagram із сотнею тисяч лайків. Усе це здавалось невід'ємною частиною успіху Володимира Зеленського і його команди у виборчих перегонах. Але це лише на перший погляд. Адже телебачення і надалі залишається ключолвим джерелом інформації для українців. Яким каналам довіряли виборці – читайте у матеріалі.

72,3% – тотальна більшість українців черпали інформацію під час виборчої кампанії з телебачення.

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На другій сходинці популярності інтернет-сайти – 35,8%.



35,8% українців читали про вибори на інтернет-сайтах

26,5% черпала інофрацію із соцмереж. 89% тих, хто покладається на інформацію з телебачення – це люди старші 60 років.



89% тих, хто покладається на інформацію з телебачення – люди старші 60 років

До слова, 94,2% електорату "Опоплатформи – "За життя" черпали інформацію саме з ТБ, а найбільше довіряли телеканалам "112", "Інтер" та "NewsOne".



Які канали дивився виборець "Опоплатформи – "За життя"

Не дивно, що найпопулярніший телекала серед серед прихильників "Слуги Народу" – "1+1" – 53,4%. Цікаво, що електорат "Батьківщини"і Європейської солідарності" найбільше довіряв також каналу Коломойського – 44% і 34%.



Який канал дивився виборець "Слуги народу"

Дані: КМІС.

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