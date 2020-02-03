Как изменился уровень доверия к Зеленскому: результаты опроса

Украинцы больше всего доверяют Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Чуть меньше – спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Опрос провели ЦСМ и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.

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Кому больше всего доверяют украинцы:

Президенту Владимиру Зеленскому – 51,6%; Спикеру ВР Дмитрию Разумкову – 36,2%; Премьеру Алексею Гончаруку – 23,5%; Кабмину и Верховной Раде – 23,4%.

При этом, не доверяют Зеленскому – 41,5% опрошенных, Разумкову – 52,6%, Гончаруку – 65,5%, Кабмину – 68,3%, Верховной Раде – 68,5%.

Как провели исследование

В рамках исследования были опрошены 2003 респондента возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

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