Традиционно российские губернаторы говорили о работе ПВО. Перед этим, в ночь на 30 июня, дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат, пишет 24 Канал.
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Какие последствия атаки дронов по России
Ориентировочно в 3:04 1 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что якобы:
- 9 беспилотников уничтожила их ПВО. В частности, 7 – над Трубчевским районом, два – над Карачевским;
- за менее чем полчаса – российская ПВО якобы сбила еще 9 вражеских беспилотников самолетного типа. Мол, 6 уничтожили над Выгоничским районом, 3 – на подлете к городу Брянск.
Традиционно у россиян в регионе якобы нет ни раненых, ни разрушений.
Также враги заявили о дронах в Курской области России. В частности, исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов заявил о 7 украинских беспилотниках, которые якобы сбили в:
- Фатежском,
- Конышевском,
- Курчатовском,
- Курских районах.
Смирнов предупредил россиян, что приближаться к обломкам дронов или трогать их нельзя. Мол, надо сообщать об обломках их службам.
Кстати, в ночь на 30 июня взрывная ночь у россиян также была в Курской области. Также жаловались из-за беспилотников губернаторы Белгородской, Брянской, Липецкой областей России.