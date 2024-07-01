Традиційно російські губернатори говорили про роботу ППО. Перед цим, вночі проти 30 червня, дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат, пише 24 Канал.

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Які наслідки атаки дронів по Росії

Орієнтовно о 3:04 1 липня губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що нібито:

9 безпілотників знищила їхня ППО. Зокрема, 7 – над Трубчевським районом, два – над Карачівським;

за менші ніж пів години – російська ППО нібито збила ще 9 ворожих безпілотників літакового типу. Мовляв, 6 знищили над Вигоничським районом, 3 – на підльоті до міста Брянськ.

Традиційно в росіян в регіоні нібито немає ані поранених, ані руйнувань.

Також вороги заявили про дрони у Курській області Росії. Зокрема, виконувач обов'язків губернатора Алєксєй Смірнов заявив про 7 українських безпілотників, які нібито збили у:

Фатезькому,

Конишівському,

Курчатівському,

Курських районах.

Смірнов попередив росіян, що наближатись до уламків дронів чи чіпати їх не можна. Мовляв, треба повідомляти про уламки їхнім службам.

До речі, вночі проти 30 червня вибухова ніч у росіян також була в Курській області. Також бідкались через безпілотники губернатори Бєлгородської, Брянської, Липецької областей Росії.