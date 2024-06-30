У Курську про небезпеку атаки БпЛА повідомили близько опівночі. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на Курську область

У ніч на 30 червня почала з'являтися інформація, що у Курській області повідомили про підвищенний рівень готовності сил і засобів протиповітряної оборони у зв'язку з можливою атакою безпілотних літальних апаратів.

Звук прольоту дрона у Курській області: дивіться відео

За повідомленнями місцевих жителів, у кількох районах області чути гучні звуки. Зокрема, мешканці Обоянського району повідомляють про сильні звуки, які лунають над регіоном.

Подібні повідомлення надходять також з Курчатова, Курського та Солнцевського районів.

Наразі місцева влада та Міноборони Росії не надавали жодних коментарів стосовно цієї атаки дронів.

До слова, 28 червня дрони атакували Брянську область. Внаслідок ударів було пошкоджено один із найбільших у Росії виробників мікроелектроніки – завод "Кремній Ел", а також військову частину у місті Карачев.