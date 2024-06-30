Росіяни писали, що внаслідок цього у регіонах лунала повітряна тривога, а в одній з областей навіть у будинках вибило шибки. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

До теми У Брянській області дрони атакували завод "Кремній Ел" і військову частину, – ЗМІ

У Бєлгородській, Липецькій і Брянській області було неспокійно

Очільник Брянської області Алєксандр Богомаз писав, що вночі силами і засобами ППО буцімто збили 4 безпілотники літакового типу. За словами російського губернатора, невідомі дрони були, ймовірно, знищені над Трубчевським районом.

Окрім того, Богомаз розповідав, що "постраждалих та руйнувань немає". Він також додав, що на місцях "працюють оперативні та екстрені служби".

Водночас невідомі безпілотники помітили й у Бєлгородській області. Губернатор Вячєслав Гладков сказав, що два дрони фіксували у місті Грайворон, і що нібито внаслідок удару було пошкоджено будинок і авто. Хоча доказів своїм словам росіянин, як завжди, не навів.

"Два дрони-камікадзе атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні. У двох квартирах вибиті вікна, також уламками посічено один автомобіль", – написав Гладков.

Також неспокійно цієї ночі було і в Липецькій області. Губернатор регіону Ігорь Артамонов писав, що на території області було введено "режим повітряної небезпеки". Тривога в Липецькій області тривала понад 5 годин і була скасована о 6:12 за місцевим часом.

Дрони також фіксували і в Курській області