Адже російська ППО банально не здатна "закрити" такі великі площі. Окрім того, українські фахівці ретельно аналізують дані, розробляючи подальші маршрути дронів до тих чи інших цілей.

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Як Росія виправдовує атаку українських дронів

Разом з тим, російські пропагандисти вирішили в цікавий спосіб "виправдати" безпорадність своєї протиповітряної оборони, заявивши, що дрони начебто запускаються не з території України, а їхні пуски здійснюють диверсанти з території Росії. Конкретно у цьому випадку йдеться про заяву міноборони Росії про нібито збиття 27 червня 4 БпЛА у небі над Тверською областю, і ще двох – над московською,

– мовиться в повідомленні.

Тобто росіяни заявили, що нібито дрони не можуть подолати відстань у сотні кілометрів та залишитись непомітними для російських систем виявлення і боротьби з безпілотниками.

Та той факт, що свого часу для захисту Москви ворог перетягнув навіть "акртичні" підрозділи із гусеничними "Панцирь-СА" говорить про протилежне. Зокрема, про те, що окупанти не мають достатньо спроможностей, щоб прикрити усі можливі об'єкти від атак, а їх потенційно навіть не десятки, а сотні.

До речі, 27 травня 2024 року дрони Головного управління розвідки атакували радіолокаційну станцію в Росії на відстані понад 1800 кілометрів.

У червні генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін заявив, що Україна вже розробила та запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Вони вже уражають стратегічні об'єкти агресора на відстані більш як 1000 кілометрів.