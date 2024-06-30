Про це 24 Каналу сказав командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що бити треба по летовищах, звідки підіймаються ворожі літаки та застосовують авіабомби й ракети по мирних українських містах. А також інші військові бази та об'єкти, які "накачують" російський бюджет, з якого спонсорують ВПК.

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Чому важливо бити по Росії

"Сили оборони, зокрема наш підрозділ, почали застосовувати безпілотники по території Росії. Дуже важливо боротися з причиною, ворога треба бити на його території, бо коли він перейшов лінію державного кордону, то ми вже боремося з наслідками", – пояснив військовий.

Він переконаний, що з часом партнери таки ухвалять рішення про дозвіл Україні бити західною високоточною зброєю по території Росії. На це вплине позитивна динаміка на полі бою.

У чому різниця між ударами по окупованих територіях і по Росії

Військовий зауважив, що на території Росії ворог зміг сформувати потужну систему протиповітряної оборони, зокрема засобами радіоелектронної боротьби. Річ у тім, що, наприклад, по тимчасово окупованих територіях вогневе ураження проводилося постійно, тому росіяни постійно переміщували свою техніку.

Водночас на території Росії противник розумів, що, за винятком безпілотників, їх нічого не вразить, тому зміг утворити достатньо потужну систему ППО, радіоелектронної боротьби та закрити напрямок.

Але крок за кроком ця техніка противника також почала горіти. По відчуттях маю сказати, що немає чогось такого внутрішнього, що ми працюємо по території Росії. Є відчуття завжди стале й позитивне, коли знищуємо або живу силу противника, або техніку. Бо з кожною одиницею, із кожним військовим Росії ми розуміємо, що перемога стає ближче,

– наголосив Федоренко.

Так, чим більше техніки й живої сили противника Сили оборони знищать на території Росії, тим менше їх прийде на територію України.