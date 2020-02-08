Яку космічну зарплату отримав секретар РНБО Олексій Данілов у січні

У січні 2020 року секретар РНБО Олексій Данілов отримав майже 100 тисяч гривень зарплати без відрахування податків. Натомість його посадовий оклад становить всього 18 тисяч гривень.

Як мовиться у відповіді РНБО на запит журналістів 24 каналу, у січні Данілову нарахували 99 тисяч 934 гривні 62 копійки заробітної плати. Як пояснили у відомстві така зарплата Данілова складається з:

посадового окладу – 18 тисяч гривень ,

, надбавки за вислугу року – 3 тисячі 780 гривень ,

, надбавки за роботу в умовах режимних обмежень – 3 тисячі 600 гривень,

надбавки як державному експерту з питань таємниць – 3 тисячі 600 гривень,

надбавки за інтенсивність праці – 18 тисяч гривень,

премії – 52 тисячі 200 гривень,

індексації заробітної плати – 754 гривні 62 копійки.

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Щоправда, з цих грошей 17 тисяч 988 гривень 23 копійки пішли на податок з доходів фізичних осіб, а військовий збір склав 1 тисячу 499 гривень і 2 копійки. Тобто загалом секретар РНБО зі своєї зарплати сплатив податків на суму у 19 тисяч 487 гривень 25 копійок.

Таким чином, Данілов на руки отримав 80 тисяч 447 гривень 37 копійок.

Відповідь РНБО на запит 24 каналу щодо зарплати секретаря РНБО Данілова

До слова, нещодавно 24 канал публікував дані про зарплату спікера Ради Дмитра Разумкова та його заступників.

До порівняння! З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні в місяць або 28,31 гривні за годину. У грудні 2019 року середня зарплата в Україні, за даними Мінфіну, становила 12 тисяч 264 гривні.