Рябошапка розповів, де взяв 400 тисяч євро на елітний будинок у Франції

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка з дружиною придбав нерухомість у Франції за 440 тисяч євро. Він переконує, що гроші на будинок взяв у кредит, який досі виплачує.

Рябошапка у кулуарах парламенту розповів журналістам, що має виплатити ще близько 400 тисяч євро кредиту, передає Укрінформ.

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Нам поки що не вдалося виплатити таку велику суму. І цією ситуацією насправді маніпулюють, тому що ми досі винні 400 з лишнім тисяч євро по цьому кредиту. І ми продовжуємо виплачувати їх щомісяця. Кредит не закритий,

– наголосив він.

За словами очільника Офісу генпрокурора, у своїй декларації він вказує зобов'язання за кредитом.

Що відомо про будинок Рябошапки у Франції?

Дружина Рябошапки Олеся Бартовщук у 2016 році купила у Франції будинок площею 145 метрів квадратних та земельну ділянку площею 440 метрів квадратних. Вони розташовані у містечку Ла-Ванцено, що неподалік Страсбурга. Вартість такої елітної нерухомості становить близько 444 тисячі євро.

Зауважимо, дружина Рябошапки працює в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі. У 2017 році вона отримала там зарплату у розмірі 3 мільйонів гривень, а в 2018 році – майже 4 мільйони гривень.