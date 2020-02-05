Рябошапка рассказал, где взял 400 тысяч евро на элитный дом во Франции

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка с женой приобрел недвижимость во Франции за 440 тысяч евро. Он утверждает, что деньги на дом взял в кредит, который до сих пор выплачивает.

Рябошапка в кулуарах парламента рассказал журналистам, что должен еще около 400 тысяч евро кредита, передает Укринформ.

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Нам пока не удалось выплатить такую ​​большую сумму. И этой ситуацией на самом деле манипулируют, потому что мы до сих пор должны 400 с лишним тысяч евро по этому кредиту. И мы продолжаем выплачивать их ежемесячно. Кредит не закрыт,

– подчеркнул он.

По словам главы Офиса генпрокурора, в своей декларации он указывает обязательства по кредиту.

Что известно о доме Рябошапки во Франции?

Жена Рябошапки Олеся Бартовщук в 2016 году купила во Франции дом площадью 145 квадратных метров и земельный участок площадью 440 квадратных метров. Они расположены в городке Ла-Ванцено, недалеко от Страсбурга. Стоимость такой элитной недвижимости составляет около 444 тысяч евро.

Заметим, жена Рябошапки работает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. В 2017 году она получила там зарплату в размере 3 миллионов гривен, а в 2018 году – почти 4 миллиона гривен.