Звонят каждый день, – Рябошапка рассказал о попытках вмешательства в назначение
Генеральный прокурор Украины регулярно получает телефонные просьбы и "рекомендации" о назначении конкретных лиц на определенные должности.
К такой ситуации отношение однозначно негативное, об этом Руслан Рябошапка рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
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"Думаю, (звонят – 24 канал) ежедневно. Обычно, говорят "присмотрись, пожалуйста, этот человек хороший, не подведет", – сказал он.
Рябошапка отметил, что весь процесс переаттестации сопровождался такими просьбами.
И этот внешний фактор, то есть привлечение международных партнеров, для нас был в определенном смысле защитой, поскольку никто не мог в ручном режиме управлять кадровыми комиссиями,
– отметил Рябошапка.
Он также положительно оценил результаты переаттестации в Украине. Генпрокурор назвал нынешнюю ситуацию "существенным шагом в реформировании".
"Считаю, что мы хорошо справились с этим – впервые в Украине орган правопорядка, правоохранительный орган самостоятельно уменьшил свое количество и начал с центрального звена", – добавил Рябошапка.
ГПУ стала Офисом генпрокурора: какие еще изменения
- После смены генерального прокурора в Украине началось реформирование органов прокуратуры. Стартовало оно из самых верхов – с Генеральной прокуратуры, которая стала Офисом генпрокурора, а ее сотрудники прошли переаттестацию.
- Переаттестация имела целью выявить недоброкачественных работников органов прокуратуры или людей, не соответствующих занимаемым должностям. В итоге переаттестацию успешно прошли лишь 56% прокуроров.
- В конце концов, Офис генпрокурора Украины начал отбор прокуроров на сотню вакантных должностей. Прием документов от кандидатов начался 20 января.