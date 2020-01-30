Звонят каждый день, – Рябошапка рассказал о попытках вмешательства в назначение

Генеральный прокурор Украины регулярно получает телефонные просьбы и "рекомендации" о назначении конкретных лиц на определенные должности.

К такой ситуации отношение однозначно негативное, об этом Руслан Рябошапка рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Интересно: САП ищет прокуроров на зарплату более чем 70 тысяч гривен – что известно

"Думаю, (звонят – 24 канал) ежедневно. Обычно, говорят "присмотрись, пожалуйста, этот человек хороший, не подведет", – сказал он.

Рябошапка отметил, что весь процесс переаттестации сопровождался такими просьбами.

И этот внешний фактор, то есть привлечение международных партнеров, для нас был в определенном смысле защитой, поскольку никто не мог в ручном режиме управлять кадровыми комиссиями,

– отметил Рябошапка.

Он также положительно оценил результаты переаттестации в Украине. Генпрокурор назвал нынешнюю ситуацию "существенным шагом в реформировании".

"Считаю, что мы хорошо справились с этим – впервые в Украине орган правопорядка, правоохранительный орган самостоятельно уменьшил свое количество и начал с центрального звена", – добавил Рябошапка.

ГПУ стала Офисом генпрокурора: какие еще изменения