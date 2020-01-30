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      Звонят каждый день, – Рябошапка рассказал о попытках вмешательства в назначение

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      Рябошапка рассказал о телефонных просьбах о назначений / Андрей Гудзенко/LIGA.net

      Генеральный прокурор Украины регулярно получает телефонные просьбы и "рекомендации" о назначении конкретных лиц на определенные должности.

      К такой ситуации отношение однозначно негативное, об этом Руслан Рябошапка рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

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      "Думаю, (звонят – 24 канал) ежедневно. Обычно, говорят "присмотрись, пожалуйста, этот человек хороший, не подведет", – сказал он.

      Рябошапка отметил, что весь процесс переаттестации сопровождался такими просьбами.

      И этот внешний фактор, то есть привлечение международных партнеров, для нас был в определенном смысле защитой, поскольку никто не мог в ручном режиме управлять кадровыми комиссиями,
      – отметил Рябошапка.

      Он также положительно оценил результаты переаттестации в Украине. Генпрокурор назвал нынешнюю ситуацию "существенным шагом в реформировании".

      "Считаю, что мы хорошо справились с этим – впервые в Украине орган правопорядка, правоохранительный орган самостоятельно уменьшил свое количество и начал с центрального звена", – добавил Рябошапка.

      ГПУ стала Офисом генпрокурора: какие еще изменения

      • После смены генерального прокурора в Украине началось реформирование органов прокуратуры. Стартовало оно из самых верхов – с Генеральной прокуратуры, которая стала Офисом генпрокурора, а ее сотрудники прошли переаттестацию.
      • Переаттестация имела целью выявить недоброкачественных работников органов прокуратуры или людей, не соответствующих занимаемым должностям. В итоге переаттестацию успешно прошли лишь 56% прокуроров.
      • В конце концов, Офис генпрокурора Украины начал отбор прокуроров на сотню вакантных должностей. Прием документов от кандидатов начался 20 января.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Руслан Рябошапка
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