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      САП ищет прокуроров на зарплату в 70 тысяч гривен: что известно

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      В САП рассказали о зарплатах новых прокуроров / prm.ua

      Специализированная антикоррупционная полиция проводит дополнительный набор прокуроров на 11 вакансий. Требования будут более строгими, чем в Офисе Генпрокурора. Однако и зарплату предлагают выше – не менее 70 тысяч гривен.

      Про поиск прокуроров рассказал заместитель генпрокурора, руководитель САП Назар Холодницкий "Радио НВ".

      Обратите внимание: Дела Майдана: вернули предыдущий состав прокуроров

      Уже с 3 февраля САП начнет принимать документы на вакансии.

      Сейчас объявлен конкурс. Чем мы будем привлекать? Во-первых, конкурентной зарплатой – примерно 70 тысяч гривен в месяц без премий и надбавок,
      – отметил Холодницкий.

      По его словам, конечный размер зарплаты составит примерно 75 тысяч гривен.

      Руководитель САП добавил, что в конкурсе будет больший проходной балл по знанию законодательства, чем в Офисе Генпрокурора. И добавил, что большие требования будут сопровождать большие зарплаты.

      Холодницкий также сообщил, что просил генпрокурора увеличить штат наполовину, то есть до 70 человек. Но позволили добавить лишь несколько вакансий. Сейчас в САП работают 35 прокуроров.

      Что известно про САП?
      Самостоятельное структурное подразделение Офиса генпрокурора. Выполняет следующие функции: осуществление надзора за соблюдением законов во время проведения оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования НАБУ; поддержание государственного обвинения в соответствующих производствах; представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, предусмотренных законом и связанных с коррупционными или связанными с коррупцией правонарушениями.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Зарплата Деньги Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Законодательство Назар Холодницкий САП
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