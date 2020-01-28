САП шукає прокурорів на зарплату в понад 70 тисяч гривень: що відомо

Спеціалізована антикорупційна поліція проводить додатковий набір прокурорів на 11 вакансій. Вимоги будуть строгішими, ніж в Офісі генпрокурора. Однак і зарплату пропонують вищу – щонайменше 70 тисяч гривень.

Про пошук прокурорів розповів заступник генпрокурора, керівник САП Назар Холодницький "Радіо НВ".

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Уже з 3 лютого САП розпочне приймати документи на вакансії.

Зараз оголошено конкурс. Чим ми будемо приваблювати? По-перше, конкурентною зарплатою – приблизно 70 тисяч гривень на місяць без премій і надбавок,

– зазначив Холодницький.

За його словами, кінцевий розмір зарплати становитиме приблизно 75 тисяч гривень.

Керівник САП додав, що у конкурсі буде більший прохідний бал щодо знання законодавства, ніж в Офісі генпрокурора. Та додав, що більші вимоги супроводжуватимуть більші зарплати.

Холодницький також повідомив, що просив генпрокурора збільшити штат наполовину, тобто до 70 людей. Але дозволили додати лише декілька вакансій. Наразі у САП працюють 35 прокурорів.

Що відомо про САП? Самостійний структурний підрозділ Офісу генпрокурора. Виконує такі функції: здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності досудового розслідування НАБУ; підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях; представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених законом і пов'язаних із корупційними або пов'язаними з корупцією правопорушеннями.