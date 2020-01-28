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      Справи Майдану: повернули попередній склад прокурорів

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      У справах Майдану повернули попередній склад прокурорів / Андрій Гудзенко/LIGA.net

      Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах Майдану — Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.

      Про це свідчить постанова від 27 січня, повідомляє Адвокатська дорадча група на своїй фейсбук-сторінці.

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      "Добрі новини з Офісу Генерального Прокурора. Змінено групу прокурорів у справі по вбивствам на вулиці Інститутській 20.02.2014 року", – мовиться у повідомленні.

      Важливо! У грудні 2019-го Рябошапка замінив Донського, Земського та Симонова на іншу групу прокурорів у справі про розстріли на вулиці Інститутській у Києві.

      Після цього Родичі загиблих Небесної Сотні звернулися до ГПУ. Вони вимагають повернути попередніх прокурорів, що займалися справою про злочини проти Майдану 2013 – 2014 років. На посаду голови Департаменту, що займається зараз розслідуванням, оголосили відкритий конкурс.

      Вже 14 січня суд задовільнив відвід цієї нової групи прокурорів. Однак вони встигли посприяти звільненню п’ятьох обвинувачених у цій справі ексберкутівців для їхньої участі в обміні утримуваними з окупованими територіями.

      • Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня .
      • Ексберкутівців обміняли на українців, що були в полоні проросійських бойовиків на окупованих територіях.
      • Загалом Україна передала 124 утримуваних, повернулися 76 полонених.  
      • Після обміну адвокати ексберкутівців заявили, щонічого не знають про місце їхнього перебування, бо "обірвався зв'язок". 
      • Президент Володимир Зеленський пояснив передачу ексберкутівців тим, що це було умовою обміну. 
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Революція Гідності Розслідування Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка
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