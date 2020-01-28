Справи Майдану: повернули попередній склад прокурорів

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах Майдану — Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.

Про це свідчить постанова від 27 січня, повідомляє Адвокатська дорадча група на своїй фейсбук-сторінці.

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"Добрі новини з Офісу Генерального Прокурора. Змінено групу прокурорів у справі по вбивствам на вулиці Інститутській 20.02.2014 року", – мовиться у повідомленні.

Важливо! У грудні 2019-го Рябошапка замінив Донського, Земського та Симонова на іншу групу прокурорів у справі про розстріли на вулиці Інститутській у Києві.

Після цього Родичі загиблих Небесної Сотні звернулися до ГПУ. Вони вимагають повернути попередніх прокурорів, що займалися справою про злочини проти Майдану 2013 – 2014 років. На посаду голови Департаменту, що займається зараз розслідуванням, оголосили відкритий конкурс.

Вже 14 січня суд задовільнив відвід цієї нової групи прокурорів. Однак вони встигли посприяти звільненню п’ятьох обвинувачених у цій справі ексберкутівців для їхньої участі в обміні утримуваними з окупованими територіями.