Резонансні кадрові призначення в ДБР: що відомо про найскандальніший орган правопорядку

Державне бюро розслідувань на чолі з Романом Трубою стало найскандальнішим органом правопорядку в Україні до кінця 2019 року. Зокрема, через все нові й нові справи щодо Петра Порошенка, кількість яких дала йому підстави заявити про переслідування. Звичайно, що пан Труба є лише виконавцем, а замовник – колишня команда Януковича.

Більшість цих справ ініціював колишній юрист Януковича Андрій Портнов. Він демонстрував дивну обізнаність у справах Бюро, і регулярно анонсував дати і час допитів Порошенка в ДБР.

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Також і через зміст записів із голосом Романа Труби в телеграм-каналі "Трубу прорвало" На них він, наприклад, звітує про кримінальні провадження главі Офісу Президента Андрію Богдану.

В кінці 2019 року Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу. Замість нього тимчасовою виконувачкою обов'язків Директора ДБР стала Ірина Венедіктова. Здавалося, зі скандалами має бути покінчено. Але – ні.

Як обирали заступників Директора ДБР

Колишня депутатка Олена Сотник – співавторка закону про Державне бюро розслідувань. У перший день Нового року вона випадково дізналася, що в ДБР оголосили конкурс на посади заступників Директора.

З'явилася інформація, що Державне бюро розслідувань вирішило всім під ялинку покласти таку історію, як дати можливість податися на конкурс на керівні посади,

– прокоментувала Сотник.

Дізнатися про цей конкурс невипадково було майже неможливо. Оголошення опублікували на сайті ДБР, але не на головній сторінці, а далеко в рубриках. Жодних публічних повідомлень, і навіть публікації новини у Фейсбуці не було. В цьому захованому оголошенні був перелік з 15 документів. Їх треба було зібрати і подати з 30 грудня до 3 січня, тобто за два робочі дні у розпал новорічних свят. А ще в оголошенні був телефон Конкурсної комісії, який не відповідав.



Кандидати мали зібрати і подати всі необхідні документи за два дні

Олена Сотник вирішила спробувати зібрати документи і податися на посаду заступника Директора ДБР. Хоча вже зі старту було зрозуміло, що в неї майже немає шансів. Закон, власне, і вимагає конкурсу, але відкритого і чесного. А наступниця Труби Ірина Венедіктова провела цей відкритий конкурс у максимально закритому турборежимі. І ще й заздалегідь визначила переможця.



Олена Сотник

Ірина Венедіктова була в команді Зеленського з самого початку. Зі "Слугою Народу" пройшла до Верховної Ради. А 27 грудня 2019 року президент призначив її тимчасовою виконувачкою обов'язків Директора Державного бюро розслідувань. Наступного дня вона приступила до роботи. І одразу ж з'явилася інформація, що Венедіктова представила колективу свого першого заступника – Олександра Бабікова.



Ірина Венедіктова, Олександр Бабіков / Колаж 24 каналу

Ексадвокат Бабіков призупинив дію свого адвокатського посвідчення якраз 28 грудня, тобто в день приходу Венедіктової до Бюро. Ніби вже знав, що на нього чекає інша робота. Що він з'явився в ДБР одразу з Іриною Венедіктовою, підтвердили і вже звільнені працівники.

Як ексадвокат Януковича отримав посаду в ДБР?20 січня з'явилася інформація про те, що Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Раніше він працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси президента Віктора Януковича.



Про ймовірне призначення Бабікова на посаду в ДБР стало відомо ще 18 січня. Тоді в ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати через конфлікт інтересів, адже адвокат може займатися справами злочинів проти учасників Революції Гідності.



Водночас виконувачка обов'язків керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде. Оскільки підрозділ у справах Майдану підпорядковано винятково директору ДБР.

З їхніх слів стало відомо, що він вже тоді не соромився ставити питання слідчим, брати до рук матеріали кримінальних проваджень і з'ясовувати, чому це розслідують так, а не інакше.

"Найпрекрасніше", що пані т.в.о. (тимчасова виконуюча обов'язків – 24 канал) не просто не перешкоджала Бабікову парирувати у висловах з працівниками ДБР, навпаки ж – вона не соромлячись представляла його своїм першим заступником,

– повідомляє джерело в ДБР.

Однак, першого заступника має не призначати Директор, а обирати на конкурсі. Навіть якщо він дуже подобається керівнику, а також надійний, перевірений і найкращий у світі. Все одно – треба конкурс. Тим часом, через турбостроки на участь у конкурсі, з гнівною заявою виступила партія "Голос".

За словами нардепки від партії "Голос" Олександри Устінової, фізично зібрати всі документи, зазначені в оголошенні на посаду, було неможливо. Проте Олена Сотник зібрати документи змогла. Але за довідкою про несудимість довелося піти сумнівною стежкою. Вона розповіла, що для цього спочатку пішла в центр МВС, і спробувала замовити її онлайн. Однак, там повідомили, що на виконання запиту потрібно від 3 до 15 робочих днів.

Я зрозуміла, що цей варіант не спрацьовує. Тому довелося просто шукати в Інтернеті всі оці "послуги", "служби", які за 600 гривень роблять довідку протягом доби. І на 3 січня 2020 року в мене була довідка. Але це тільки один пункт зі всього переліку,

– розповіла Олена Сотник.

Але навіть це можна було так швидко зробити, тільки якщо кандидат із Києва. З іншого міста навіть "сірі" послуги не допомогли б. "В цьому "прекрасному" оголошенні було чітко написано, що подача документів відбувається особисто. Це означає: незалежно, де ти знаходишся – Чернівці, Ужгород, Харків, Дніпро – маєш особисто приїхати і подати до 18:00 3 січня", – пояснила Сотник.

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Олена Сотник занесла пакет документів в Державне бюро розслідувань 3 січня. Але порядок проведення конкурсу так і не опублікували. Графіка конкурсу – немає. Чи будуть, як завжди, тести – невідомо. Відсутність порядку на сайті не вважав нормальною навіть голова правоохоронного Комітету Верховної Ради від "Слуги Народу" Денис Монастирський.



Денис Монастирський

Коли журналісти запитали в ДБР копію Порядку і графіку проведення конкурсу, їм через тиждень відповіли, що цю інформацію треба шукати серед великої кількості документів, тому слід почекати ще 20 днів. Але публікація конкурсного Порядку – не просто побажання здорового глузду.

Це – вимога 57 статті Конституції. Її суть проста: якщо держава запрошує громадян до гри, то правила цієї гри мають бути оприлюднені. Інакше – ніяких забав.

Треба кожну владу, яка приходить з черговими виборами, тикати носом буквально в цю статтю, і показувати, що принцип Верховенства права вимагає, щоб ви діяли саме так. Ви не можете випускати таємні накази, не оприлюднювати їх, якщо ці накази стосуються прав і обов’язків громадянина,

– наголосив голова Науково-консультативної ради при ДБР (2018-2019) Микола Хавронюк.

Отже, конкурс на заступників Директора ДБР – не просто турбошвидкий і напівтаємний, а ще й незаконний. А одного з переможців назвали ще до його початку. Крім того, Державне бюро має розслідувати злочини Януковича і компанії проти Революції Гідності – так звані "Справи Майдану". А керувати ним буде ексадвокат Легітимного. Раніше захищав, а тепер буде переслідувати? Чи не надто жирний ґрунт для конфлікту інтересів?

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