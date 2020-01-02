Родини Героїв Небесної Сотні звернулися до ГПУ: що вимагають

Родичі загиблих Небесної Сотні звернулися до ГПУ. Вони вимагають повернути попередніх прокурорів, що займалися справою про злочини проти Майдану 2013 – 2014 років. А на посаду голови Департаменту, що займається зараз розслідуванням, оголосити відкритий конкурс.

Громадські організації "Родина Героїв Небесної сотні" та "Адвокатська дорадча група" скерували до ГПУ і комісії з затвердження на адміністративні посади окреме звернення. Про це розповіла у фейсбуці адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська.

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Чому "Родини Героїв Небесної Сотні" звернулися до ГПУ

На 2 січня заплановані співбесіди щодо затвердження на адміністративні посади прокурорів. Причому мовиться і про прокурорів, яких виключили зі справи про злочини проти Майдану, і про представників нової групи прокурорів.

У цій ситуації, кажуть представники Небесної Сотні, "ми маємо обґрунтовані побоювання, що повністю законна позиція прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова у даній справі й відмова виконувати незаконні позапроцесуальні вказівки Генерального прокурора стане підставою для переслідувань цих прокурорів".

Адже керівництво ГПУ водночас є й членами комісії, що буде затверджувати на посаді, а отже – може не затвердити прокурорів, яких усунули від справи Майдану, на адміністративній посаді, або й "позбавити премій чи притягнути до дисциплінарної відповідальності".

Вимоги "Родини Героїв Небесної Сотні"

Затвердити на адміністративних посадах виключених зі справи Майдану прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова.

Не затверджувати прокурора з нової групи Сергія Куцого на посаду начальника відділу в Департаменті процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини проти майдану 2013 – 2014 років.

Повернути повний склад передньої групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо ексберкутівців, а Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна усунути від цієї справи.

Звільнити керівника Департаменту ГПУ, який займається злочинами проти Майдану, Віктора Мисяка та оголосити відкритий конкурс на цю посаду.

Чому родичі Небесної Сотні проти нових прокурорів у справах Майдану? 28 грудня 2019 року суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання усіх п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", ймовірно, причетних до вбивств на Майдані у 2014.



Перед цим ГПУ замінила групу прокурорів, що займалася справою усі попередні роки й була проти зміни підозрюваним ексберкутівцям запобіжного заходу.



29 грудня відпущеник ексберкутівців обміняли на українців, що були в полоні проросійських бойовиків на окупованих територіях.

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