Родини Героїв Небесної Сотні звернулися до ГПУ: що вимагають
Родичі загиблих Небесної Сотні звернулися до ГПУ. Вони вимагають повернути попередніх прокурорів, що займалися справою про злочини проти Майдану 2013 – 2014 років. А на посаду голови Департаменту, що займається зараз розслідуванням, оголосити відкритий конкурс.
Громадські організації "Родина Героїв Небесної сотні" та "Адвокатська дорадча група" скерували до ГПУ і комісії з затвердження на адміністративні посади окреме звернення. Про це розповіла у фейсбуці адвокатка родин Небесної Сотні Євгенія Закревська.
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Чому "Родини Героїв Небесної Сотні" звернулися до ГПУ
На 2 січня заплановані співбесіди щодо затвердження на адміністративні посади прокурорів. Причому мовиться і про прокурорів, яких виключили зі справи про злочини проти Майдану, і про представників нової групи прокурорів.
У цій ситуації, кажуть представники Небесної Сотні, "ми маємо обґрунтовані побоювання, що повністю законна позиція прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова у даній справі й відмова виконувати незаконні позапроцесуальні вказівки Генерального прокурора стане підставою для переслідувань цих прокурорів".
Адже керівництво ГПУ водночас є й членами комісії, що буде затверджувати на посаді, а отже – може не затвердити прокурорів, яких усунули від справи Майдану, на адміністративній посаді, або й "позбавити премій чи притягнути до дисциплінарної відповідальності".
Вимоги "Родини Героїв Небесної Сотні"
- Затвердити на адміністративних посадах виключених зі справи Майдану прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова.
- Не затверджувати прокурора з нової групи Сергія Куцого на посаду начальника відділу в Департаменті процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини проти майдану 2013 – 2014 років.
- Повернути повний склад передньої групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо ексберкутівців, а Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна усунути від цієї справи.
- Звільнити керівника Департаменту ГПУ, який займається злочинами проти Майдану, Віктора Мисяка та оголосити відкритий конкурс на цю посаду.
Чому родичі Небесної Сотні проти нових прокурорів у справах Майдану? 28 грудня 2019 року суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання усіх п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", ймовірно, причетних до вбивств на Майдані у 2014.
Перед цим ГПУ замінила групу прокурорів, що займалася справою усі попередні роки й була проти зміни підозрюваним ексберкутівцям запобіжного заходу.
29 грудня відпущеник ексберкутівців обміняли на українців, що були в полоні проросійських бойовиків на окупованих територіях.
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