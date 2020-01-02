Семьи Героев Небесной Сотни обратились к ГПУ: что требуют
Родственники погибших Небесной Сотни обратились к ГПУ. Они требуют вернуть предыдущих прокуроров, занимавшихся делом о преступлениях против Майдана 2013 – 2014 годов. А на должность главы Департамента, занимающегося сейчас расследованием, объявить открытый конкурс.
Общественные организации "Семья Героев Небесной сотни" и "Адвокатская совещательная группа" направили к ГПУ и комиссии по утверждению на административные должности отдельное обращение. Об этом рассказала в фейсбуке адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская.
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Почему "Семьи Героев Небесной Сотни" обратились в ГПУ
На 2 января запланированы собеседования по утверждению на административные должности прокуроров. Причем говорится и о прокурорах, которых исключили из дела о преступлениях против Майдана, и о представителях новой группы прокуроров.
В этой ситуации, говорят представители Небесной Сотни, "мы имеем обоснованные опасения, что полностью законная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследования этих прокуроров".
Ведь руководство ГПУ одновременно является и членами комиссии, которая будет утверждать в должности, а значит – может не утвердить прокуроров, которых отстранили от дела Майдана, на административной должности, или "лишить премий или привлечь к дисциплинарной ответственности".
Требования "Семьи Героев Небесной Сотни"
- Утвердить на административных должностях исключенных из дела Майдана прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова.
- Не утверждать прокурора из новой группы Сергея Куцого на должность начальника отдела в Департаменте процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях против Майдана 2013 – 2014.
- Вернуть полный состав предыдущей группы прокуроров в уголовном производстве по экс-беркутовцах, а Александра Шевеленко, Сергея Куцого и Дениса Суботина отстранить от этого дела.
- Уволить руководителя Департамента ГПУ, который занимается преступлениями против Майдана, Виктора Мисяка и объявить открытый конкурс на эту должность.
Почему родственники Небесной Сотни против новых прокуроров по делам Майдана? 28 декабря 2019 суд отпустил из-под ареста под личное обязательство всех пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", вероятно, причастных к убийствам на Майдане в 2014.
Перед этим ГПУ заменила группу прокуроров, которая занималась делом все предыдущие годы и была против изменения подозреваемым экс-беркутовцам меры пресечения.
29 декабря освобожденных экс-беркутовцев обменяли на украинцев, которые были в плену пророссийских боевиков на оккупированных территориях.
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