Семьи Героев Небесной Сотни обратились к ГПУ: что требуют

Родственники погибших Небесной Сотни обратились к ГПУ. Они требуют вернуть предыдущих прокуроров, занимавшихся делом о преступлениях против Майдана 2013 – 2014 годов. А на должность главы Департамента, занимающегося сейчас расследованием, объявить открытый конкурс.

Общественные организации "Семья Героев Небесной сотни" и "Адвокатская совещательная группа" направили к ГПУ и комиссии по утверждению на административные должности отдельное обращение. Об этом рассказала в фейсбуке адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская .

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Почему "Семьи Героев Небесной Сотни" обратились в ГПУ

На 2 января запланированы собеседования по утверждению на административные должности прокуроров. Причем говорится и о прокурорах, которых исключили из дела о преступлениях против Майдана, и о представителях новой группы прокуроров.

В этой ситуации, говорят представители Небесной Сотни, " мы имеем обоснованные опасения, что полностью законная позиция прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова по данному делу и отказ выполнять незаконные внепроцессуальные указания Генерального прокурора станет основанием для преследования этих прокуроров ".

Ведь руководство ГПУ одновременно является и членами комиссии, которая будет утверждать в должности, а значит – может не утвердить прокуроров, которых отстранили от дела Майдана, на административной должности, или "лишить премий или привлечь к дисциплинарной ответственности".

Требования "Семьи Героев Небесной Сотни"

Утвердить на административных должностях исключенных из дела Майдана прокуроров Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова.

Не утверждать прокурора из новой группы Сергея Куцого на должность начальника отдела в Департаменте процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях против Майдана 2013 – 2014.

Вернуть полный состав предыдущей группы прокуроров в уголовном производстве по экс-беркутовцах, а Александра Шевеленко, Сергея Куцого и Дениса Суботина отстранить от этого дела.

Уволить руководителя Департамента ГПУ, который занимается преступлениями против Майдана, Виктора Мисяка и объявить открытый конкурс на эту должность.

Почему родственники Небесной Сотни против новых прокуроров по делам Майдана? 28 декабря 2019 суд отпустил из-под ареста под личное обязательство всех пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", вероятно, причастных к убийствам на Майдане в 2014.



Перед этим ГПУ заменила группу прокуроров, которая занималась делом все предыдущие годы и была против изменения подозреваемым экс-беркутовцам меры пресечения.



29 декабря освобожденных экс-беркутовцев обменяли на украинцев, которые были в плену пророссийских боевиков на оккупированных территориях.