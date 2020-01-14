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      Суд у справі ексберкутівців відвів нових прокурорів: вони сприяли їхньому звільненню для обміну

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      Прокурори у справі ексберкутівців / hromadske.ua

      Святошинський районний суд Києва відвів групу нових прокурорів у справі колишніх беркутівців, підозрюваних у розстрілі людей на Майдані у 2014 році. Це ті самі прокурори, які клопотали про пом'якшення запобіжних заходів ексберкутівцям в Апеляційному суді для їхньої участі в обміні.

      Водночас суд не задовольнив клопотання про відвід прокурора Куцого, оскільки його не було на засіданні.

      До теми: Бойовики поставили Україні ультиматум щодо колишніх "беркутівців", – Лутковська

      Наступне засідання призначили на 11:30 17 березня, щоб нові прокурори могли ознайомитися з матеріалами справи.

      На думку суду присяжних, дії прокурорів породжують сумніви у їхній неупередженості.

      Клопотання про відвід прокурорів подала представниця потерпілих Євгенія Закревська. Підставами відводу Закревська назвала те, що під час розгляду апеляцій нова група прокурорів не виконувала свої процесуальні обов’язки — не підтримували державне обвинувачення.

      Яка позиція у адвокатів колишніх беркутівців

      Адвокати ексберкутівців, зі свого боку, виступили проти відводу прокурорів, бо вважають їх чесними і професійними. Перед цим адвокати повідомили, що не знають, де зараз перебувають їхні підзахисні. Вони розповіли, що не спілкувалися з колишніми беркутівцями після обміну.

      За словами адвоката Олександра Горошинського, вони мають безстроковий договір зі своїми підзахисними і представлятимуть в апеляційній інстанції за потреби.

      Чому родичі Небесної Сотні проти нових прокурорів у справах Майдану?28 грудня 2019 року суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання усіх п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", ймовірно, причетних до вбивств на Майдані у 2014.

      Перед цим ГПУ замінила групу прокурорів, що займалася справою усі попередні роки й була проти зміни підозрюваним ексберкутівцям запобіжного заходу.

      29 грудня відпущеник ексберкутівців обміняли на українців, що були в полоні проросійських бойовиків на окупованих територіях.

      До теми: Політичне рішення всупереч закону, – Transparency International про звільнення ексберкутівців

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Беркут Небесна Сотня
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