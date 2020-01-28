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      Дела Майдана: вернули предыдущий состав прокуроров

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      По делам Майдана вернули предыдущий состав прокуроров / Андрей Гудзенко/LIGA.net

      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров по делам Майдана — Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова.

      Об этом свидетельствует постановление от 27 января, сообщает Адвокатская совещательная группа на своей странице в фейсбук.

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      "Хорошие новости из Офиса Генерального Прокурора. Изменена группа прокуроров в деле по убийствам на улице Институтской 20.02.2014 года", – говорится в сообщении.

      Важно! В декабре 2019-го Рябошапка заменил Донского, Земского и Симонова на другую группу прокуроров по делу о расстрелах на улице Институтской в Киеве.

      После этого родственники погибших Небесной Сотни обратились в ГПУ. Они требуют вернуть предыдущих прокуроров, занимавшихся делом о преступлениях против Майдана 2013-2014 годов. На должность главы департамента, занимающегося сейчас расследованием, объявили открытый конкурс.

      Уже 14 января суд удовлетворил отвод этой новой группы прокуроров. Однако они успели посодействовать освобождению пятерых обвиняемых в этом деле экс-беркутовцев для их участия в обмене пленными с оккупированными территориями.

      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря.
      • Экс-беркутовцев обменяли на украинцев, которые были в плену пророссийских боевиков на оккупированных территориях.
      • В целом Украина передала 124 удерживаемых, вернулись 76 пленных.
      • После обмена адвокаты экс-беркутовцев заявили, что ничего не знают о месте их пребывания, потому что "оборвалась связь".
      • Президент Владимир Зеленский объяснил передачу экс-беркутовцев тем, что это было условием обмена.

       

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Руслан Рябошапка Офис генпрокурора Расследования Революция достоинства
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