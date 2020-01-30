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      Дзвонять щодня, – Рябошапка розповів про спроби втручань у призначення

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      Рябошапка розповів про телефонні прохання щодо призначень / Андрій Гудзенко/LIGA.net

      Генеральний прокурор України регулярно отримує телефонні прохання та "рекомендації" про призначення конкретних осіб на певні посади.

      До такої ситуації ставлення однозначно негативне, про це Руслан Рябошапка розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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      "Думаю, (дзвонять – 24 канал) щодня. Зазвичай, кажуть "придивись, будь ласка, ця людина хороша, не підведе", – сказав він.

      Рябошапка зазначив, що весь процес переатестації супроводжувався такими проханнями.

      І цей зовнішній чинник, тобто залучення міжнародних партнерів, для нас був в певному сенсі захистом, оскільки ніхто не міг в ручному режимі керувати кадровими комісіями,
      – зазначив Рябошапка.

      Він також позитивно оцінив результати переатестації в України. Генпрокурор назвав теперішню ситуацію "суттєвим кроком у реформуванні".

      "Вважаю, що ми гарно справились з цим - вперше в Україні орган правопорядку, правоохоронний орган самостійно зменшив свою кількість і почав з центральної ланки", – додав Рябошапка.

      ГПУ стала Офісом генпрокурора: які ще зміни

      • Після зміни генерального прокурора в Україні розпочалося реформування органів прокуратури. Стартувало воно з самих верхів – з Генеральної прокуратури, яка стала Офісом генпрокурора, а її працівники пройшли переатестацію.
      • Переатестація мала на меті виявити недоброякісних працівників органів прокуратури або таких людей, що не відповідають займаним посадам. У підсумку переатестацію успішно пройшли лише 56% прокурорів.
      • Зрештою, Офіс генпрокурора України розпочав добір прокурорів на сотню вакантних посад. Прийом документів від кандидатів розпочався 20 січня.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Руслан Рябошапка Офіс генпрокурора
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