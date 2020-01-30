Дзвонять щодня, – Рябошапка розповів про спроби втручань у призначення

Генеральний прокурор України регулярно отримує телефонні прохання та "рекомендації" про призначення конкретних осіб на певні посади.

До такої ситуації ставлення однозначно негативне, про це Руслан Рябошапка розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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"Думаю, (дзвонять – 24 канал) щодня. Зазвичай, кажуть "придивись, будь ласка, ця людина хороша, не підведе", – сказав він.

Рябошапка зазначив, що весь процес переатестації супроводжувався такими проханнями.

І цей зовнішній чинник, тобто залучення міжнародних партнерів, для нас був в певному сенсі захистом, оскільки ніхто не міг в ручному режимі керувати кадровими комісіями,

– зазначив Рябошапка.

Він також позитивно оцінив результати переатестації в України. Генпрокурор назвав теперішню ситуацію "суттєвим кроком у реформуванні".

"Вважаю, що ми гарно справились з цим - вперше в Україні орган правопорядку, правоохоронний орган самостійно зменшив свою кількість і почав з центральної ланки", – додав Рябошапка.

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