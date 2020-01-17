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      Офіс генпрокурора шукає 100 прокурорів на посади, які звільнилися після переатестації

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      Рябошапка шукає сотню нових прокурорів / фото: Офіс генпрокурора

      Офіс генерального прокурора України розпочинає добір прокурорів на сотню вакантних посад. Прийом документів від кандидатів розпочнеться 20 січня.

      Відповідний указ у п'ятницю, 17 січня, був опублікований на сайті Офісу генпрокурора.

      Цікаво: Майже половина прокурорів провалили вже першу хвилю переатестації

      Шукають людей, які мають щонайменше 5 років досвіду у сфері права, але не займали посаду у Генеральній прокуратурі України станом на 25 вересня 2019 року.

      Загалом до потенційних кандидатів є ціла низка вимог:

      • наявність українського громадянства;
      • вища юридична освіта;
      • досвід роботи у галузі права щонайменше 5 років;
      • вільне володіння державною мовою;
      • нульова толерантність до корупції;
      • бажання працювати за новими стандартами діяльності прокурора.

      Натомість майбутнім прокурорам обіцяють конкурентну зарплату – від 29 тисяч гривень плюс різноманітні надбавки. Крім того, потенційні прокурори отримають можливість кар'єрного зростання завдяки прозорому оцінюванню результатів діяльності.

      Офіс генпрокурора, прокурори
      Що Офіс генпрокурора вимагає від своїх потенційних працівників

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підкреслив, що процедура відбору кандидатів буде аналогічною переатестації прокурорів і триватиме у три етапи – тести на знання законодавства і загальні здібності, а також співбесіда.

      Важливо! В Україні розпочав роботу Офіс генпрокурора: що зміниться

      У результаті буде складено рейтинг успішних кандидатів, яким ми запропонуємо пройти навчання і стажування. Запрошуємо юристів, адвокатів, науковців, які відповідають вимогам закону і готові захищати та представляти права громадян і інтереси держави,
      – заявив Рябошапка.

      офіс генпрокурора, прокурори
      Як відбуватиметься добір кандидатів на посади прокурорів

      Чому Офіс генпрокурора змушений "на стороні" добирати працівників?Після зміни генерального прокурора в Україні розпочалося реформування органів прокуратури. Стартувало воно з самих верхів – з Генеральної прокуратури, яка стала Офісом генпрокурора, а її працівники пройшли переатестацію.

      Переатестація була покликана виявити недоброякісних працівників органів прокуратури або таких людей, що не відповідають займаним посадам. У підсумку переатестацію успішно пройшли лише 56% прокурорів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Реформи
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