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      Майже половина прокурорів провалили вже першу хвилю переатестації

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      Переатестацію пройшли лише 610 прокурорів ГПУ з 1083 / zib.com.ua

      У четвер, 19 грудня, у Генеральній прокуратурі України завершилася перша хвиля переатестації прокурорів. Загалом переатестацію провалили 443 прокурори ГПУ з 1083 або 44%.

      Перша хвиля почалася не з низової ланки, а з самої її голови – з Генеральної прокуратури, розповів перший заступник генпрокурора Віктор Чумак.

      До слова: Переатестація прокурорів: цікаві фейли з етапу співбесід

      Успішно усі три етапи переатестації прокурорів пройшли лише 610 працівників ГПУ. Як не дивно, найскладнішим для прокурорів видався етап тестів на знання українського законодавства.

      Як прокурори провалювали переатестацію:

      • Перший етап – 197 кандидатів не пройшли переатестацію, ще 117 на неї не прийшли;
      • Другий етап – 24 прокурори провалили переатестацію, ще 2 не з'явились на неї;
      • Третій етап – 154 прокурори провалили перевірку, 5 не прийшли на неї.

      Усі хто провалював переатестацію на будь-якому з етапів, до наступного вже не допускався. До слова, 11% прокурорів, які провалили переатестацію, просто на неї не прийшли.

      Зауважте, при цьому прокурори продовжували ходити у суди, брати участь у слідчих діях, оголошувати підозри і передавати справи за підслідністю. Я точно знаю, що це стане частиною історії – тектонічні зміни завжди приходять на гусячих лапках,
      – заявив Віктор Чумак.

      переатестація прокурорів, третій етап
      Третій етап переатестації прокурорів / інфографіка ГПУ

      Коротко про переатестацію прокурорів

      Вона проводиться у три етапи:

      • знання законодавства;
      • перевірка загальних здібностей;
      • співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.

      До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

      Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів. Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України ГПУ Віктор Чумак
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