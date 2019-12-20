Майже половина прокурорів провалили вже першу хвилю переатестації
У четвер, 19 грудня, у Генеральній прокуратурі України завершилася перша хвиля переатестації прокурорів. Загалом переатестацію провалили 443 прокурори ГПУ з 1083 або 44%.
Перша хвиля почалася не з низової ланки, а з самої її голови – з Генеральної прокуратури, розповів перший заступник генпрокурора Віктор Чумак.
До слова: Переатестація прокурорів: цікаві фейли з етапу співбесід
Успішно усі три етапи переатестації прокурорів пройшли лише 610 працівників ГПУ. Як не дивно, найскладнішим для прокурорів видався етап тестів на знання українського законодавства.
Як прокурори провалювали переатестацію:
- Перший етап – 197 кандидатів не пройшли переатестацію, ще 117 на неї не прийшли;
- Другий етап – 24 прокурори провалили переатестацію, ще 2 не з'явились на неї;
- Третій етап – 154 прокурори провалили перевірку, 5 не прийшли на неї.
Усі хто провалював переатестацію на будь-якому з етапів, до наступного вже не допускався. До слова, 11% прокурорів, які провалили переатестацію, просто на неї не прийшли.
Зауважте, при цьому прокурори продовжували ходити у суди, брати участь у слідчих діях, оголошувати підозри і передавати справи за підслідністю. Я точно знаю, що це стане частиною історії – тектонічні зміни завжди приходять на гусячих лапках,
– заявив Віктор Чумак.
Третій етап переатестації прокурорів / інфографіка ГПУ
Коротко про переатестацію прокурорів
Вона проводиться у три етапи:
- знання законодавства;
- перевірка загальних здібностей;
- співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.
До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів. Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.