Майже половина прокурорів провалили вже першу хвилю переатестації

У четвер, 19 грудня, у Генеральній прокуратурі України завершилася перша хвиля переатестації прокурорів. Загалом переатестацію провалили 443 прокурори ГПУ з 1083 або 44%.

Перша хвиля почалася не з низової ланки, а з самої її голови – з Генеральної прокуратури, розповів перший заступник генпрокурора Віктор Чумак.

До слова: Переатестація прокурорів: цікаві фейли з етапу співбесід

Успішно усі три етапи переатестації прокурорів пройшли лише 610 працівників ГПУ. Як не дивно, найскладнішим для прокурорів видався етап тестів на знання українського законодавства.

Як прокурори провалювали переатестацію:

Перший етап – 197 кандидатів не пройшли переатестацію, ще 117 на неї не прийшли;

Другий етап – 24 прокурори провалили переатестацію, ще 2 не з'явились на неї;

Третій етап – 154 прокурори провалили перевірку, 5 не прийшли на неї.

Усі хто провалював переатестацію на будь-якому з етапів, до наступного вже не допускався. До слова, 11% прокурорів, які провалили переатестацію, просто на неї не прийшли.

Зауважте, при цьому прокурори продовжували ходити у суди, брати участь у слідчих діях, оголошувати підозри і передавати справи за підслідністю. Я точно знаю, що це стане частиною історії – тектонічні зміни завжди приходять на гусячих лапках,

– заявив Віктор Чумак.



Третій етап переатестації прокурорів / інфографіка ГПУ

Коротко про переатестацію прокурорів

Вона проводиться у три етапи:

знання законодавства;

перевірка загальних здібностей;

співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.



До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.



Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів. Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.