Почти половина прокуроров провалили уже первую волну переаттестации

В четверг, 19 декабря, в Генеральной прокуратуре Украины завершилась первая волна переаттестации прокуроров. В целом переаттестацию провалили 443 прокурора ГПУ из 1083 или 44%.

Первая волна началась не с низового звена, а с самой ее головы – с Генеральной прокуратуры, рассказал первый заместитель генпрокурора Виктор Чумак.

К слову: Переаттестация прокуроров: интересные фейлы с этапа собеседований

Успешно все три этапа переаттестации прокуроров прошли лишь 610 работников ГПУ. Как ни удивительно, самым сложным для прокуроров выдался этап тестов на знание украинского законодательства.

Как прокуроры проваливали переаттестацию:

Первый этап – 197 кандидатов не прошли переаттестацию, еще 117 на нее не пришли;

Второй этап – 24 прокурора провалили переаттестацию, еще 2 не появились на нее;

Третий этап – 154 прокурора провалили проверку, 5 не пришли на нее.

Все кто проваливал переаттестацию на любом из этапов, к следующему уже не допускался. К слову, 11% прокуроров, которые провалили переаттестацию, просто на нее не пришли.

Заметьте, при этом прокуроры продолжали ходить в суды, участвовать в следственных действиях, объявлять подозрения и передавать дела по подследственности. Я точно знаю, что это станет частью истории – тектонические изменения всегда приходят на гусиных лапках,

– заявил Виктор Чумак.



Третий этап переаттестации прокуроров / инфографика ГПУ

Коротко о переаттестации прокуроров

Она проводится в три этапа:

знание законодательства;

проверка общих способностей;

собеседование с комиссией, чтобы подтвердить добропорядочность.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о запуске реформирования Генпрокуратуры, после того как вступил в силу соответствующий законопроект №1032. Он также утвердил порядок прохождения аттестации прокурорами.

К переаттестации на должности в Офис генпрокурора не допустили свыше 200 прокуроров, среди которых руководитель Управления спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Рябошапка отмечал, что на переаттестацию согласились более 96% действующих прокуроров. Что касается тестов, то генпрокурор отмечал, что они адекватные, поскольку проверены Академией прокуратуры. Более того, часть из них уже прошли сотрудники антикоррупционных органов.