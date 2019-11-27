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      У ГПУ пройшов другий етап переатестації: скільки прокурорів його провалили

      979 Читать новость на русском
      Відбувся другий етап переатестації прокурорів / gp.gov.ua

      У Генеральній прокуратурі України відбувся другий етап переатестації прокурорів. У його межах було проведено тестування на загальні здібності та навички. У цьому етапі брали участь 795 прокурорів.

      З них 24 прокурори провалили тестування, а ще двоє людей просто не з'явилися, повідомляє Генпрокуратура.

      До слова: Майже третина прокурорів провалила перший етап переатестації

      Водночас необхідні 93 і більше балів набрали 769 прокурорів. Саме вони і будуть допущені до наступного етапу переатестації – співбесіди з перевіркою на доброчесність і виконанням практичної вправи.

      За результатами третього етапу кадрова комісія ухвалюватиме рішення про успішне або неуспішне проходження атестації прокурором.

      Найвищі бали у другому етапі – від 131 до 154 балів – отримали лише 50 осіб або 7% прокурорів, які проходили переатестацію.

      Переатестація прокурорів
      Другий етап переатестації прокурорів у цифрах / інфографіка ГПУ

      Коротко про переатестацію прокурорів

      Вона проводиться у три етапи:

      • знання законодавства;
      • перевірка загальних здібностей;
      • співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.

      До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

      Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів. Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка
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