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      Переатестація прокурорів: цікаві фейли з етапу співбесід

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      Лємєнов розповів, як проходить третій етап переатестації прокурорів / mykyivregion.com.ua

      У п'ятницю, 6 грудня, завершився перший тиждень третього етапу переатестації прокурорів – співбесіди. Вже у перший тиждень співбесіду не пройшли 16 прокурорів з 48. Загалом до третього етапу допущені 769 прокурорів, якій пройшли попередні етапи.

      Лише у п'ятницю були відсіяні 7 прокурорів з 14. Про це розповів голова атестаційної комісії Олександр Лємєнов.

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      Причини, через які прокурори провалили співбесіду, були стандартними:

      • Непояснені джерела походження коштів щодо майна родичів/друзів, яким користуються прокурорські родини;
      • Слабкі професійні якості, що не дозволяють повноцінно реалізуватись в рамках роботи ГПУ;
      • Сумнівні здобутки в науковій царині при наявності відповідного ступеня.

      Сам Лємєнов під час свівбесід з прокурорами опікувався питаннями доброчесності – декларації, стиль життя. За його словами, кандидати доволі часто не могли пояснити походження майна, яке є у їх власності або яким вони користуються.

      Підказка на майбутнє – не ховайте реальний стан справ за своїми "поясненнями". Відразу видно, де людина каже правду і намагається по-справжньому деталізувати ситуацію, а де – просто обманює і маніпулює,
      – порадив голова атестаційної комісії.

      Фейли переатестації

      Олександр Лємєнов розповів, що у коментарях у закритій прокурорській групі справжній "угар". Мовляв, у прокурорів паніка через те, що за один лише день 7 з 14 кандидатів провалили свої співбесіди.

      "Особливо веселить персонаж, який спочатку не склав перший тест в Державному бюро розслідувань. Потім він провалився при переатестації в Генпрокуратурі", – розповів голова комісії.

      Крім того, він заявив, що йому вже навіть погрожували через непоодинокі провали прокурорів на співбесідах. Втім обіцяє: задню не дасть.

      Коротко про переатестацію прокурорів

      Вона проводиться у три етапи:

      • знання законодавства;
      • перевірка загальних здібностей;
      • співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.

      Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.

      До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

      Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів. Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка
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