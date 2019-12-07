Переатестація прокурорів: цікаві фейли з етапу співбесід

У п'ятницю, 6 грудня, завершився перший тиждень третього етапу переатестації прокурорів – співбесіди. Вже у перший тиждень співбесіду не пройшли 16 прокурорів з 48. Загалом до третього етапу допущені 769 прокурорів, якій пройшли попередні етапи.

Лише у п'ятницю були відсіяні 7 прокурорів з 14. Про це розповів голова атестаційної комісії Олександр Лємєнов.

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Причини, через які прокурори провалили співбесіду, були стандартними:

Непояснені джерела походження коштів щодо майна родичів/друзів, яким користуються прокурорські родини;

Слабкі професійні якості, що не дозволяють повноцінно реалізуватись в рамках роботи ГПУ;

Сумнівні здобутки в науковій царині при наявності відповідного ступеня.

Сам Лємєнов під час свівбесід з прокурорами опікувався питаннями доброчесності – декларації, стиль життя. За його словами, кандидати доволі часто не могли пояснити походження майна, яке є у їх власності або яким вони користуються.

Підказка на майбутнє – не ховайте реальний стан справ за своїми "поясненнями". Відразу видно, де людина каже правду і намагається по-справжньому деталізувати ситуацію, а де – просто обманює і маніпулює,

– порадив голова атестаційної комісії.

Фейли переатестації

Олександр Лємєнов розповів, що у коментарях у закритій прокурорській групі справжній "угар". Мовляв, у прокурорів паніка через те, що за один лише день 7 з 14 кандидатів провалили свої співбесіди.

"Особливо веселить персонаж, який спочатку не склав перший тест в Державному бюро розслідувань. Потім він провалився при переатестації в Генпрокуратурі", – розповів голова комісії.

Крім того, він заявив, що йому вже навіть погрожували через непоодинокі провали прокурорів на співбесідах. Втім обіцяє: задню не дасть.

Коротко про переатестацію прокурорів

Вона проводиться у три етапи:

знання законодавства;

перевірка загальних здібностей;

співбесіда з комісією, аби підтвердити доброчесність.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив про запуск реформування Генпрокуратури, після того як набрав чинності відповідний законопроєкт №1032. Він також затвердив порядок проходження атестації прокурорами.



До переатестації на посади в Офіс генпрокурора не допустили понад 200 прокурорів, серед яких керівник Управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк.



Рябошапка зазначав, що на переатестацію зголосились понад 96% чинних прокурорів. Щодо тестів, то генпрокурор наголошував, що вони адекватні, оскільки перевірені Академією прокуратури. Ба більше, частину з них уже пройшли працівники антикорупційних органів.