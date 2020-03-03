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      Внеочередное заседание Верховной Рады: все, что известно на этот момент

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      Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание Верховной Рады на 4 марта по требованию президента Зеленского. На заседании депутаты рассмотрят несколько вопросов, некоторые из них могут касаться ротаций в Кабинете Министров Украины.

      Президент Зеленский попросил созвать внеочередное заседание парламента, чтобы "разблокировать" его работу. По крайней мере, об этом заявил представитель главы государства в Верховной Раде и вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Дело в том, что работа парламента в последнее время заключается только в рассмотрении поправок к законопроекту о рынке земли.

      Важно: Зеленский созывает Раду на внеочередное заседание: что будут рассматривать депутаты

      Для чего Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

      Еще до появления информации о внеочередном заседании парламента в СМИ поползли слухи о вероятной отставке главы Кабмина Алексея Гончарука. После того, как заседание Рады назначили на вечер 4 марта, в Офисе Президента подтвердили: в повестку дня попросили включить вопрос о рассмотрении нескольких проектов закона о правительстве.

      Повестка дня парламента, заявленная Верховной Радой

      1. Рассмотрение проекта закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году.
      2. Рассмотрение проекта закона о внесении изменений в закон Украины "О национальной безопасности Украины" относительно главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, видов и отдельных родов войск.
      3. Рассмотрение проекта закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны.
      4. Рассмотрение проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции" (второе чтение).
      5. Рассмотрение вопроса о Кабинете Министров Украины;
      6. Рассмотрение вопроса о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

      Что о повестке дня рассказал Стефанчук:

      Он заметил, что два вопроса, которые вынесли на повестку дня внеочередного заседания Рады, касаются размещения иностранных войск в Украине и военных учений. Также речь пойдет о разграничении внутренних вопросов, связанных с Генштабом и Министерством обороны Украины.

      Кроме того, нардепы, по словам Стефанчука, пересмотрят вопрос, связанный с электронным декларированием, оценят действия правительства и заслушают правоохранительные органы.

      Ротации в правительстве

      Премьер

      Актуально: Отставка правительства Гончарука: успехи и провалы, кто может войти в новый Кабмин

      Больше всего противоречивой информации сейчас появляется насчет увольнений и назначений в правительстве. Так, кресло шатается даже под главой Кабинета Министров Украины Алексеем Гончаруком.

      Сначала в СМИ появилась информация о том, что он уступит место "политику с немалым стажем" Сергею Тигипко. Среди других вероятных кандидатов называли такие имена: Валерий Хорошковский – украинский бизнесмен и политик, был вице-премьером времен Януковича и руководителем СБУ; Арсен Аваков – нынешний министр внутренних дел и Юрий Витренко, директор по развитию бизнеса "Нафтогаза".

      кандидати прем'єр-міністр Кабмін
      Кандидаты на кресло премьер-министра Украины / инфографика 24 канала

      Уже 2 марта Алексей Гончарук созвал брифинг, на котором заявил: никакого заявления об отставке он не писал. Такую же информацию обнародовал и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ведь премьер-министра назначает или увольняет Верховная Рада по представлению украинского президента.

      Свою уверенность в том, что Гончарук останется на посту, высказал и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

      Однако уже 3 марта его коллега по партии Александр Дубинский поразил заявлением: Алексей Гончарук все же написал заявление об отставке и в правительстве, вероятнее всего, его заменит нынешний вице-премьер и министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

      Актуально: Вероятность внесения Шмыгаля на должность премьера "очень высока", – СМИ

      Кого еще могут заменить в Кабмине

      Кроме самого Гончарука, кадровые изменения могут коснуться Министерства иностранных дел, Минздрава, Министерства соцполитики, Министерства оккупированных территорий, а также Офис генпрокурора. Также Рада может рассмотреть вопрос назначения вице-премьера по вопросам промышленности и силового вице-премьера.

      Тот же Дубинский в своем телеграм-канале предположил, какие министерства ждут изменения:

      • Министерство финансов – его главой может стать Игорь Уманский;
      • Минздрав;
      • Министерство по делам ветеранов;
      • Министерство развития общин и территорий;
      • Министерство аграрной политики;
      • Министерство энергетики и угольной промышленности.

      Также, по данным нардепа, в отставку уйдет глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

      А вот в СМИ убеждены, что изменения могут коснуться и Министерства иностранных дел, а также Министерства обороны Украины. Вместо Вадима Пристайко кресло главы МИД могут отдать вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе. А вот на место Загороднюка претендуют аж трое кандидатов – Андрей Таран, Андрей Сенченко и Михаил Коваль.

      А вот сохранят свои должности, по предположению Дубинского: Арсен Аваков – глава МВД, Денис Малюська – министр юстиции, Анна Новосад – министр образования и науки, Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

      К слову, о том, что Арсен Аваков точно сохранит свой пост и, возможно, даже получит повышение, ранее говорил еще один "слуга народа" Денис Монастырский.

      Что будет с Рябошапкой и Сытником

      В Верховной Раде уже собрали 180 (из 150 необходимых) подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Представление о выражении недоверия Рябошапке подал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский, он также инициировал сбор подписей. Этот вопрос могут вынести на рассмотрение парламента 4 марта.

      Даже больше – на вечернее заседание фракции "Слуга народа", которое состоится накануне внеочередного заседания, пригласили директора Национального антикоррупционного бюро Сытника и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

      Когда состоится внеочередное заседание Рады

      Парламент должен собраться на внеочередное заседание вечером 4 марта в 16:00.

      До этого фракция "Слуги народа" соберется на заседание 3 марта в 19:00. На нем будут присутствовать президент Владимир Зеленский и представители Офиса Президента. Именно во время этой встречи, вероятнее всего, депутатам "Слуги народа" озвучат главные предложения относительно министерских портфелей в правительстве и других увольнений и назначений, в том числе, и в правоохранительных органах.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Алексей Гончарук Верховная Рада Слуга народа
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