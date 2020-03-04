Кто такая Марина Лазебная, которая может стать министром социальной политики
На внеочередном заседании Верховной Рады анонсированы кадровые изменения правительства. Так, поговаривают, что на должность министра соцполитики будет назначена Марина Лазебная. 24 канал собрал информацию о том, где Лазебная работала раньше.
Среди самого главного о Марине Лазебной – это опыт работы председателем Госслужбы при Януковиче и председателем Государственной социальной службы при Алексее Гончаруке в 2019 году.
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Биография Лазебной
Марине Лазебной – 45 лет. Она родилась в селе Песковка на Киевщине. Училась в Киевском государственном университете Шевченко, который закончила в 1998 году по специальности "экономист – менеджер". Далее у нее началась стремительная карьера.
В 2000 году Марина Лазебная заняла должность ведущего специалиста управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ Министерстве экономики Украины. Затем была назначена заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции Украины этого же министерства.
Через три года перешла на работу в Секретариат Кабинета Министров Украины, где была назначена главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, а впоследствии – главным специалистом Управления социальной политики и труда. Далее Марина Лазебная работала на должности помощника Министра в отделе организации работы Вице-премьер-министра Секретариата Кабмина. Впоследствии заняла должность директора Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.
20 мая 2013 года Президентом Украины Виктором Януковичем была назначена председателем Государственной службы занятости Украины. Впрочем, менее чем через год, 5 марта 2014 года Кабинет министров Украины Арсения Яценюка постановлением ликвидировал эту структуру.
В конце августа 2019 года Кабинет министров Украины назначил Марину Лазебную председателем государственной социальной службы Украины. Впрочем, правительство Алексея Гончарука уже 2 октября 2019 года уволило ее с этой должности.
Декларация Марины Лазебной
По самой свежей декларации Лазебной, которая была подана накануне, она заработала 481 тысячу гривен за 2019 год от предпринимательства. Нет информации о том, сколько Лазебная хранит денег в банке или наличными.
На половину с сыном Лазебная владеет квартирой в Киеве площадью 63 квадрата. На Киевщине у нее есть также часть жилого дома с надворными постройками площадью 103 квадратных метра. Он в общей собственности с отцом. Также в общей собственности у них есть квартира в родном селе Лазебной – Песковке.
У Лазебной в 100% собственности есть квартира в России площадью 31, 7 квадратных метров. Ею Марина Лазебная владеет с 2009 года. В декларации не указан город, в котором именно эта квартира расположена.
В автопарке семьи два элитных автомобиля: у мужа Audi Q7 за 2 миллиона 418 тысяч гривен, а у сына – Lexus RX 200T за 1 миллион 656 тысяч гривен. Обе машины относительно новенькие – 2017 года выпуска.