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      Кто такая Марина Лазебная, которая может стать министром социальной политики

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      На внеочередном заседании Верховной Рады анонсированы кадровые изменения правительства. Так, поговаривают, что на должность министра соцполитики будет назначена Марина Лазебная. 24 канал собрал информацию о том, где Лазебная работала раньше.

      Среди самого главного о Марине Лазебной – это опыт работы председателем Госслужбы при Януковиче и председателем Государственной социальной службы при Алексее Гончаруке в 2019 году.

      Важно: Внеочередное заседание Верховной Рады: все, что известно на этот момент

      Биография Лазебной

      Марине Лазебной – 45 лет. Она родилась в селе Песковка на Киевщине. Училась в Киевском государственном университете Шевченко, который закончила в 1998 году по специальности "экономист – менеджер". Далее у нее началась стремительная карьера.

      В 2000 году Марина Лазебная заняла должность ведущего специалиста управления социальных прогнозов и экономической экспертизы социальных реформ Министерстве экономики Украины. Затем была назначена заместителем начальника отдела пенсионной реформы и по вопросам европейской интеграции Украины этого же министерства.

      Через три года перешла на работу в Секретариат Кабинета Министров Украины, где была назначена главным специалистом Управления стратегии реформирования социальных отношений, а впоследствии – главным специалистом Управления социальной политики и труда. Далее Марина Лазебная работала на должности помощника Министра в отделе организации работы Вице-премьер-министра Секретариата Кабмина. Впоследствии заняла должность директора Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.

      20 мая 2013 года Президентом Украины Виктором Януковичем была назначена председателем Государственной службы занятости Украины. Впрочем, менее чем через год, 5 марта 2014 года Кабинет министров Украины Арсения Яценюка постановлением ликвидировал эту структуру.

      В конце августа 2019 года Кабинет министров Украины назначил Марину Лазебную председателем государственной социальной службы Украины. Впрочем, правительство Алексея Гончарука уже 2 октября 2019 года уволило ее с этой должности.

      Декларация Марины Лазебной

      По самой свежей декларации Лазебной, которая была подана накануне, она заработала 481 тысячу гривен за 2019 год от предпринимательства. Нет информации о том, сколько Лазебная хранит денег в банке или наличными.

      На половину с сыном Лазебная владеет квартирой в Киеве площадью 63 квадрата. На Киевщине у нее есть также часть жилого дома с надворными постройками площадью 103 квадратных метра. Он в общей собственности с отцом. Также в общей собственности у них есть квартира в родном селе Лазебной – Песковке.

      У Лазебной в 100% собственности есть квартира в России площадью 31, 7 квадратных метров. Ею Марина Лазебная владеет с 2009 года. В декларации не указан город, в котором именно эта квартира расположена.

      В автопарке семьи два элитных автомобиля: у мужа Audi Q7 за 2 миллиона 418 тысяч гривен, а у сына – Lexus RX 200T за 1 миллион 656 тысяч гривен. Обе машины относительно новенькие – 2017 года выпуска.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Министерство социальной политики
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