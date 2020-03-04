Сергій Бессараб очолив Мінветеранів: біографія військового

Сергій Бессараб став главою Мінветеранів замість Оксани Коляди. Що відомо про українського військового – читайте в матеріалі 24 каналу.

Біографія Сергія Бессараба

Сергієві Бессарабу 64 роки. Народився у селі Старі Кайдаки на Дніпропетровщині. Все своє життя він присвятив військовій справі.

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Освіта

У 1977 році Бессараб закінчив вище загальновійськове командне училище в Києві. А у 2002 році став випускником Національної академії оборони України.

Військова кар’єра

Сергій Бессараб проходив службу командиром окремого комендантського взводу, ад'ютантом секретаріату військового округу, викладачем військової кафедри Української сільськогосподарської академії, командиром мотострілецької роти, командиром мотострілецького батальйону.

Після випуску з Військової академії у 1990 році Бессараб продовжував службу в Закавказькому та Одеському військових округах СРСР. Спочатку він обіймав посаду заступника командира, а згодом командира мотострілецького полку мотострілецької дивізії. Також він був командиром навчального танкового полку, а потім заступником начальника окружного навчального центру підготовки молодших спеціалістів, командира механізованої дивізії.



Сергій Бессараб / Фото: скріншот відео

З 2002 року Сергій Бессараб став першим заступником командувача армійського корпусу Північного оперативного командування.

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У 2005 році – начальник Територіального управління "Північ".

Сергій Бессараб з травня 2007 року командував шостим армійським корпусом Сухопутних військ Збройних Сил України та був начальником Дніпропетровського гарнізону.

Бессараб у 2012 році став першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

З 2015 року обіймає посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Сім’я

Бессараб одружений. Його жінка Алла Бессараб.



Сергій Бессараб та українська армія / Фото: ПІК

Декларація

Сергій Бессараб у декларації за 2019 рік указав, що володіє земельною ділянкою, розміром тисячу квадратних метрів, у Чернігівській області. На нього також задекларований легковий автомобіль Toyota. У власності дружини ще один легковий автомобіль Mitsubishi.

Бессараб задекларував за 2019 рік 887 тисяч 344 гривні заробітної плати за роботу в Генеральному штабі Збройних Сил України. Також протягом року він отримав 8 тисяч 995 гривень соціальної допомоги та понад 94 тисяч гривень пенсії.

Жінка, Алла Бессараб, за рік отримала 19 тисяч 800 гривень пенсії.