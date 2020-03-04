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      Сергей Бессараб возглавит Минветеранов: биография военного

      - Читати новину українською
      Сергей Бессараб / 24tv.ua

      Сергей Бессараб стал главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды. Что известно об украинском военном – читайте в материале 24 канала.

      Биография Сергея Бессараба

      Сергею Бессарабу 64 года. Родился в селе Старые Кайдаки на Днепропетровщине. Всю свою жизнь он посвятил военному делу.

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      Образование

      В 1977 году Бессараб окончил высшее общевойсковое командное училище в Киеве. А в 2002 году стал выпускником Национальной академии обороны Украины.

      Военная карьера

      Сергей Бессараб проходил службу командиром отдельного комендантского взвода, адъютантом секретариата военного округа, преподавателем военной кафедры Украинской сельскохозяйственной академии, командиром мотострелковой роты, командиром мотострелкового батальона.

      После выпуска из Военной академии в 1990 году Бессараб продолжал службу в Закавказском и Одесском военных округах СССР. Сначала он занимал должность заместителя командира, а затем командира мотострелкового полка мотострелковой дивизии. Также он был командиром учебного танкового полка, а затем заместителем начальника окружного учебного центра подготовки младших специалистов, командира механизированной дивизии.

      Бессараб
      Сергей Бессараб / Фото: скриншот видео

      С 2002 года Сергей Бессараб стал первым заместителем командующего армейского корпуса Северного оперативного командования.

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      В 2005 году – начальник Территориального управления "Север".

      Сергей Бессараб с мая 2007 года командовал шестым армейским корпусом Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и был начальником Днепропетровского гарнизона.

      Бессараб в 2012 году стал первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

      С 2015 года занимает должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

      Семья

      Бессараб женат. Его жена Алла Бессараб.

      Бессараб
      Сергей Бессараб и украинская армия / Фото: ПИК

      Декларация

      Сергей Бессараб в декларации по 2019 год указал, что владеет земельным участком, размером в тысячу квадратных метров, в Черниговской области. На него также задекларирован легковой автомобиль Toyota. В собственности жены еще один легковой автомобиль Mitsubishi.

      Бессараб задекларировал п за 2019 год 887 тысяч 344 гривны заработной платы за работу в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Также в течение года он получил 8 тысяч 995 гривен социальной помощи и свыше 94 тысяч гривен пенсии.

      Жена, Алла Бессараб, за год получила 19 тысяч 800 гривен пенсии.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новое правительство Шмыгаля Новости политики Сергей Бессараб Министерство по делам ветеранов Вооруженные силы Украины
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