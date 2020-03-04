Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України

Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня обрала нового голову Уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

За його кандидатуру проголосував 291 депутат. З них 242 голоси віддали депутати від президентської "Слуги народу". Не голосували за призначення Дениса Шмигаля прем'єром "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос".

Дізнайтеся: Що відомо про Дениса Шмигаля

З фракції "За майбутнє" за призначення Шмигаля проголосували 18 депутатів, з "Довіри" – 17 і 14 позафракційних.



Голосування за Шмигаля / скриншот з відео

Відео: Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигеля на посаду прем'єра

До призначення Денис Шмигаль був віцепрем’єр-міністром та міністром розвитку громад і територій. А до того головою Івано-Франківської облдержадміністрації.

Кандидатуру Шмигаля на посаду голови уряду до Верховної Ради вніс президент Володимир Зеленський. Спершу її розглянули і підтримали у профільному комітеті з питань організації державної влади.

У своєму виступі перед депутатами Шмигаль окреслив свої основні цілі на посаді. Серед них: зростання економіки та добробуту населення, посилення соціальних гарантій і ефективне рішення медичної реформи. Усі вони вкладатимуться у рамки програми президента та його партії "Слуга народу".

Відео: Денис Шмигаль назвав пріоритети нового уряду

Перед призначенням Шмигаля Рада відправила у відставку Олексія Гончарука 353 голосами "за".

Що відомо про відставку Гончарука

В кінці лютого українські ЗМІ повідомили, що Гончарук після 6 місяців роботи очільником Кабміну піде у відставку за власним бажанням. Кандидатами на посаду нового глави уряду називали олігарха Сергія Тігіпка, бізнесмена і урядовця часів Януковича Валерія Хорошковського, теперішнього очільника МВС Арсена Авакова та директора з розвитку бізнесу Нафтогазу Юрія Вітренка.

Сам Гончарук, коментуючи дані про свою відставку, заявляв, що не писав заяву про звільнення і з президентом про це не говорив. Однак вранці 4 березня, у день засідання у Верховній Раді таки з'явилася написана власноруч Гончаруком заява.



Заява Гончарука про відставку / фото з телеграму

Окрім того 4 березня комітет парламенту з питань організації держвлади рекомендував народним депутатам підтримати відставку Гончарука. За це проголосували 23 з 25 членів комітету.

Чому Гончарук подавав заяву про відставку в січні