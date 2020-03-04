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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      Денис Шмигаль – новий прем'єр-міністр України

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль новий прем'єр-міністр України / пресслужби Кабміну

      Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня обрала нового голову Уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

      За його кандидатуру проголосував 291 депутат. З них 242 голоси  віддали депутати від президентської "Слуги народу". Не голосували за призначення Дениса Шмигаля прем'єром "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос"

      Дізнайтеся: Що відомо про Дениса Шмигаля

       З фракції "За майбутнє" за призначення Шмигаля проголосували 18 депутатів, з "Довіри" – 17 і 14 позафракційних.


      Голосування за Шмигаля / скриншот з відео

      Відео: Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигеля на посаду прем'єра

      До призначення Денис Шмигаль був віцепрем’єр-міністром та міністром розвитку громад і територій. А до того головою Івано-Франківської облдержадміністрації. 

      Кандидатуру Шмигаля на посаду голови уряду до Верховної Ради вніс президент Володимир Зеленський. Спершу її розглянули і підтримали у профільному комітеті з питань організації державної влади.

      У своєму виступі перед депутатами Шмигаль окреслив свої основні цілі на посаді. Серед них: зростання економіки та добробуту населення, посилення соціальних гарантій і ефективне рішення медичної реформи. Усі вони вкладатимуться у рамки програми президента та його партії "Слуга народу".

      Відео: Денис Шмигаль назвав пріоритети нового уряду

      Перед призначенням Шмигаля Рада відправила у відставку Олексія Гончарука 353 голосами "за".

      Що відомо про відставку Гончарука

      В кінці лютого українські ЗМІ повідомили, що Гончарук після 6 місяців роботи очільником Кабміну піде у відставку за власним бажанням. Кандидатами на посаду нового глави уряду називали олігарха Сергія Тігіпка, бізнесмена і урядовця часів Януковича Валерія Хорошковського, теперішнього очільника МВС Арсена Авакова та директора з розвитку бізнесу Нафтогазу Юрія Вітренка.

      Сам Гончарук, коментуючи дані про свою відставку, заявляв, що не писав заяву про звільнення і з президентом про це не говорив. Однак вранці 4 березня, у день засідання у Верховній Раді таки з'явилася написана власноруч Гончаруком заява. 

      Заява Гончарука
      Заява Гончарука про відставку / фото з телеграму

      Окрім того 4 березня комітет парламенту з питань організації держвлади рекомендував народним депутатам підтримати відставку Гончарука. За це проголосували 23 з 25 членів комітету.

      Чому Гончарук подавав заяву про відставку в січні

      • 15 січня у мережі поширили запис розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ та очільницею Мінфіну. Фігуранти виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.
      • Умовний "Гончарук", як свідчить запис, сказав, що у Зеленського "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і уточнив, що "примітивне" – це "просте"). Себе ж "Гончарук" назвав "повним профаном" в економіці".
      • Згодом Гончарук заявив, що фрази на аудіо вирвані з контексту та змонтовані, однак вранці 17 січня подав заяву на звільнення Зеленському (зауважимо, звільнити Гончарука може лише Верховна Рада).
      • Увечері того ж дня, 17 січня, Володимир Зеленський не прийняв відставку Олексія Гончарука, та на спільній зустрічі з прем'єром дав тому "шанс та низку доручень".
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Верховна Рада Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Призначення Зеленського Відставка уряду Гончарука Новини України Новини політики Денис Шмигаль
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