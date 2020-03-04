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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Денис Шмыгаль – новый премьер-министр Украины

      - Читати новину українською
      Денис Шмыгаль новый премьер-министр Украины / Фото 24 канала

      Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта избрала нового главу правительства Украины. Им стал бывший руководитель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

      За его кандидатуру проголосовал 291 депутат. Из них 242 голоса отдали депутаты от президентской "Слуги народа". Не голосовали за назначение Дениса Шмыгаля премьером "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

      Узнайте: Что известно о Денисе Шмыгале

      Из фракции "За будущее" за назначение Шмыгаля проголосовали 18 депутатов, из "Доверия" – 17 и 14 внефракционных.


      Голосование за Шмыгаля / скриншот из видео

      Видео: Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля на должность премьера

      До назначения Денис Шмыгаль был вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий. А до того главой Ивано-Франковской облгосадминистрации.

      Кандидатуру Шмыгаля в Верховную Раду внес президент Владимир Зеленский. Сначала ее рассмотрели и поддержали в профильном комитете по вопросам организации государственной власти.

      В своем выступлении перед депутатами Шмыгаль очертил свои основные цели на должности. Среди них: рост экономики и благосостояния населения, усиление социальных гарантий и эффективное решение медицинской реформы. Все они будут вкладываться в рамки программы президента и его партии "Слуга народа".

      Видео: Денис Шмыгаль назвал приоритеты нового правительства

      Перед назначением Шмыгаля Рада 353 голосами отправила Гончарука в отставку.

      Что известно об отставке Гончарука

      В конце февраля украинские СМИ сообщили, что Гончарук после 6 месяцев работы главой Кабмина уйдет в отставку по собственному желанию. Кандидатами на должность нового главы правительства называли олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, действующего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрия Витренко.

      Сам Гончарук, комментируя данные о своей отставке, заявил, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил. Однако утром 4 марта, в день заседания в Верховной Раде таки появилась написанное собственноручно Гончаруком заявление.

      Заява ГончарукаЗаявление Гончарука об отставке / фото из телеграмма

      Кроме того, 4 марта комитет парламента по вопросам организации госвласти рекомендовал народным депутатам поддержать отставку Гончарука. За это проголосовали 23 из 25 членов комитета.

      Почему Гончарук подавал заявление об отставке в январе

      • 15 января во сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и главой Минфина. Фигуранты производили объяснения для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.
      • Условный "Гончарук", как гласит запись, сказал, что у Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов" (и уточнил, что "примитивное" это "простое"). Себя же "Гончарук" назвал "полным профаном" в экономике".
      • Впоследствии Гончарук заявил, что фразы аудио вырваны из контекста и смонтированы, однако утром 17 января подал заявление об увольнении Зеленскому (заметим, уволить Гончарука может только Верховная Рада).
      • Вечером того же дня, 17 января, Владимир Зеленский не принял отставку Алексея Гончарука, и на совместной встрече с премьером дал тому "шанс и ряд поручений".

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Верховная Рада Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Отставка правительства Гончарука Назначения Зеленского
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