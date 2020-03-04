Денис Шмыгаль – новый премьер-министр Украины

Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта избрала нового главу правительства Украины. Им стал бывший руководитель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

За его кандидатуру проголосовал 291 депутат. Из них 242 голоса отдали депутаты от президентской "Слуги народа". Не голосовали за назначение Дениса Шмыгаля премьером "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

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Из фракции "За будущее" за назначение Шмыгаля проголосовали 18 депутатов, из "Доверия" – 17 и 14 внефракционных.



Голосование за Шмыгаля / скриншот из видео

Видео: Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля на должность премьера

До назначения Денис Шмыгаль был вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий. А до того главой Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Кандидатуру Шмыгаля в Верховную Раду внес президент Владимир Зеленский. Сначала ее рассмотрели и поддержали в профильном комитете по вопросам организации государственной власти.

В своем выступлении перед депутатами Шмыгаль очертил свои основные цели на должности. Среди них: рост экономики и благосостояния населения, усиление социальных гарантий и эффективное решение медицинской реформы. Все они будут вкладываться в рамки программы президента и его партии "Слуга народа".

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Перед назначением Шмыгаля Рада 353 голосами отправила Гончарука в отставку.

Что известно об отставке Гончарука

В конце февраля украинские СМИ сообщили, что Гончарук после 6 месяцев работы главой Кабмина уйдет в отставку по собственному желанию. Кандидатами на должность нового главы правительства называли олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, действующего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Сам Гончарук, комментируя данные о своей отставке, заявил, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил. Однако утром 4 марта, в день заседания в Верховной Раде таки появилась написанное собственноручно Гончаруком заявление.

Заявление Гончарука об отставке / фото из телеграмма

Кроме того, 4 марта комитет парламента по вопросам организации госвласти рекомендовал народным депутатам поддержать отставку Гончарука. За это проголосовали 23 из 25 членов комитета.

Почему Гончарук подавал заявление об отставке в январе