Я не профан в економіці, а самокат – не для Кабміну: Шмигаль про Гончарука
Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль коротко охарактеризував діяльність свого попередника Олексія Гончарука. Так, він позитивно відзначив, що Кабмін був некорумпований і почав важливі реформи.
Денис Шмигаль в ефірі програми "Право на владу" назвав уряд Гончарука урядом технократів. Однак, відзначив, що у ньому не було корупції.
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Самокат Шмигаль назвав засобом пересування, але не для Кабміну. Там він зазначив, треба ходити пішки. А на питання "Чи є він профаном в економіці?" Шмигаль з іронічною посмішкою відповів, що ні, оскільки є кандидатом економічних наук.
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Він позитивно відзначив те, що Гончарук розпочав важливі для України реформи. І зазначив: їх обов'язково продовжать.
Бліц-відповіді Дениса Шмигаля
- Правильний шлях важливий, як і результат.
- Відмовить президенту у різних випадках, але не уявляє, що він може попросити щось незаконне.
- У разі, якщо не виправдає надію українців, то піде з посади.
- Не бачив особисто ні Пінчука, ні Ахметова, ні Коломойського.
- Лібертаріанство – хороша економічна технологія.
- Ворогом Шмигаля стати можливо, але в нього їх не так багато.
Що відомо про новий Кабінет Міністрів?
4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Володимир Зеленський пояснив, що уряд мав багато здобутків, але наголосив на прогалинах. У свою чергу Гончарук подякував команді за роботу і наголосив, що продовжить працювати на благо України.
Верховна Рада призначила нового голову уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.
Депутати проголосували за новий склад Кабміну.
Список оновленого уряду:
- Прем’єрміністр – Денис Шмигаль;
- віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Вадим Пристайко;
- віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій – Олексій Резінков;
- віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров;
- міністр фінансів – Ігор Уманський;
- міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов;
- міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
- міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;
- міністр спорту – Вадим Гутцайт;
- міністр оборони України – Андрій Таран;
- міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба;
- міністр соціальної політики – Марина Лазебна;
- міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;
- міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
- міністр юстиції – Денис Малюська;
- міністр Кабінету міністрів – Олег Немчінов.