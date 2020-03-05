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      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      Я не профан в економіці, а самокат – не для Кабміну: Шмигаль про Гончарука

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль коротко охаректеризував уряд Гончарука / колаж 24 каналу

      Новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль коротко охарактеризував діяльність свого попередника Олексія Гончарука. Так, він позитивно відзначив, що Кабмін був некорумпований і почав важливі реформи.

      Денис Шмигаль в ефірі програми "Право на владу" назвав уряд Гончарука урядом технократів. Однак, відзначив, що у ньому не було корупції.

      До теми Уряд Шмигаля: від Кабміна очікують керованості

      Самокат Шмигаль назвав засобом пересування, але не для Кабміну. Там він зазначив, треба ходити пішки. А на питання "Чи є він профаном в економіці?" Шмигаль з іронічною посмішкою відповів, що ні, оскільки є кандидатом економічних наук.

      Якщо ви пропустили У мережу злили неоднозначну розмову Гончарука з керівництвом НБУ і главою Мінфіну: відео

      Він позитивно відзначив те, що Гончарук розпочав важливі для України реформи. І зазначив: їх обов'язково продовжать.

      Бліц-відповіді Дениса Шмигаля

      • Правильний шлях важливий, як і результат.
      • Відмовить президенту у різних випадках, але не уявляє, що він може попросити щось незаконне.
      • У разі, якщо не виправдає надію українців, то піде з посади. 
      • Не бачив особисто ні Пінчука, ні Ахметова, ні Коломойського.
      • Лібертаріанство – хороша економічна технологія.
      • Ворогом Шмигаля стати можливо, але в нього їх не так багато.

      Що відомо про новий Кабінет Міністрів?

      4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Володимир Зеленський пояснив, що уряд мав багато здобутків, але наголосив на прогалинах. У свою чергу Гончарук подякував команді за роботу і наголосив, що продовжить працювати на благо України.

      Верховна Рада призначила нового голову уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

      Депутати проголосували за новий склад Кабміну.

      Список оновленого уряду:

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Новий уряд Шмигаля Новини України Новини політики Олексій Гончарук
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