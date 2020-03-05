Уряд Шмигаля: від Кабміна очікують керованості

У новому Кабміні Шмигаля ми бачимо людей з реального сектору економіки. Вони розуміють, як працює українська економіка, а не якісь теоретичні викладки, які пропонували прем’єр Гончарук і міністр економіки Милованов.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Тарас Загородній.

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Як наголошує експерт, Гончарук і Милованов так і не озвучили адекватну пропозицію щодо податкової реформи, як Україна долатиме негативне сальдо торгівельного балансу, як ми просуваємо експорт. Натомість бачили незрозумілу поведінку відносно малого і середнього бізнесу. У Гончарука і Милованова був набір файлів замість програми Кабміну з фантастичними цифрами, які не були підкріплені конкретикою.

Керованість системи повертатиметься. Добре, що ми бачимо перезавантаження Міністерства фінансів. На жаль, попереднє керівництво обслуговувало не інтереси національної економіки, а спекулятивного капіталу. Але хочеться бачити реалістичну програму уряду Шмигаля,

– зазначає Тарас Загородній.

Політолог також відзначив: точно треба було змінювати міністра охорони здоров’я Зоряну Скалецьку. Криза з коронавіросуром і Новими Санжарами показала непрофесійну підготовку Скалецької. Населення в паніці. Неправильно, зауважує Загородній, коли міністр сидить на карантині і намагається прикрити це самопіаром.

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При цьому, на думку експерта, правильно, що деякі міністерства знову роз’єднають. Злиття окремих відомств було помилкою. Зокрема, аграрної політики і міністерства економіки. На переконання Загороднього, потрібен департамент промислової політики. Адже Україна – аграрно-промислова держава.

Що відомо про новий Кабінет Міністрів?

4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні проголосувала за відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Володимир Зеленський пояснив, що уряд мав багато здобутків, але наголосив на прогалинах. У свою чергу Гончарук подякував команді за роботу і наголосив, що продовжить працювати на благо України.

Верховна Рада призначила нового голову уряду України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль.

Депутати проголосували за новий склад Кабміну.

Список оновленого уряду:



Склад українського уряду/ Інфографіка 24 каналу

Відео: Денис Шмигаль назвав пріоритети нового уряду