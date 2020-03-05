Правительство Шмыгаля: от Кабмина ожидают управляемости
В новом Кабмине Шмыгаля мы видим людей из реального сектора экономики. Они понимают, как работает украинская экономика, а не какие-то теоретические выкладки, которые предлагали премьер Гончарук и министр экономики Милованов.
Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Тарас Загородний.
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Как отмечает эксперт, Гончарук и Милованов так и не озвучили адекватное предложение по налоговой реформе, как Украина будет преодолевать отрицательное сальдо торгового баланса, как мы продвигаем экспорт. Зато видели необъяснимое поведение относительно малого и среднего бизнеса. У Гончарука и Милованова был набор файлов вместо программы Кабмина с фантастическими цифрами, которые не были подкреплены конкретикой.
Управляемость системы возвращаться. Хорошо, что мы видим перезагрузку Министерства финансов. К сожалению, предыдущее руководство обслуживало не интересы национальной экономики, а спекулятивного капитала. Но хочется видеть реалистичную программу правительства Шмыгаля,
– отмечает Тарас Загородний.
Политолог также отметил: точно надо было менять министра здравоохранения Зоряну Скалецкую. Кризис с коронавирусом и Новыми Санжарами показал непрофессиональную подготовку Скалецкой. Население в панике. Неправильно, замечает Загородний, когда министр сидит на карантине и пытается прикрыть это самопиаром.
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При этом, по мнению эксперта, правильно, что некоторые министерства снова разъединят. Слияние отдельных ведомств было ошибкой. В частности, аграрной политики и министерства экономики. По мнению Загороднего, нужен департамент промышленной политики. Ведь Украина – аграрно-промышленное государство.
Что известно о новом Кабинете Министров?
4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Владимир Зеленский пояснил, что правительство было много достижений, но отметил прогалинах. В свою очередь Гончарук поблагодарил команду за работу и отметил, что продолжит работать на благо Украины.
Верховная Рада назначила нового главу правительства Украины. Им стал бывший председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.
Депутаты проголосовали за новый состав Кабмина.
Список обновленного правительства:
- Премьер-министр – Денис Шмыгаль;
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
- вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;
- вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров;
- министр финансов – Игорь Уманский;
- министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов;
- министр внутренних дел – Арсен Аваков;
- министр здравоохранения – Илья Емец;
- министр спорта – Вадим Гутцайт;
- министр обороны Украины – Андрей Таран;
- министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
- министр социальной политики – Марина Лазебная;
- министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
- министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
- министр юстиции – Денис Малюська;
- министр Кабинета министров – Олег Немчинов.
Состав украинского правительства / Инфографика 24 канала
Видео: Денис Шмыгаль назвал приоритеты нового правительства