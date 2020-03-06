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      Как повлияет на рейтинги Зеленского смена правительства: мнение социолога

      - Читати новину українською

      Есть взаимозависимость снижения рейтинга президента Зеленского по итогам работы правительства Гончарука и Верховной Рады. Рейтинг власти состоит из многих показателей. Правительственная составляющая – достаточно велика. Но новому правительству Шмыгаля будет непросто.

      Такое мнение 24 каналу высказал заместитель главы группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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      Президент Зеленский удерживал определенные показатели, исходя из своих человеческих качеств. Но граждане ожидают работы и изменений в государстве. Вопросов к правительству Гончарука было много. В первую очередь, к тому, как они коммуницировали с обществом. В оценках правительства 30% опрошенных либо не знали, кто возглавляет Кабмин, либо им было трудно ответить. Странная ситуация для руководителя правительства,
      – замечает Любомир Мысов.

      Внимание! Согласно опросу, проведенного группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года, лидером по доверию является президент Владимир Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют – 32%. Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс. Д. Разумкову доверяют 26%, не доверяют – 44%, Ю.Бойко – 25% и 56% соответственно, С. Вакарчуку – 22% и 62%, О. Гончаруку – 20% и 53%.

      По словам социолога, пока говорить о том, как будут оценивать правительство Шмыгаля, трудно. Нового премьера Шмыгаля, очевидно, знают еще меньше, чем Гончарука. А тем более новых министров.

      Внимание Я не профан в экономике, а самокат – не для Кабмина: Шмыгаль о Гончаруке

      "Противники Зеленского будут оценивать новое правительство, независимо от того, кто будет премьером. Но в течение месяца оценка будет. Времени на раскачку нет. Это будет проблемой для Шмыгаля. Потому что придется начинать работать с негатива", – отмечает Мысов.

      Что известно о новом Кабинете Министров?

      4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Владимир Зеленский пояснил, что у правительства было много достижений, но отметил пробелы. В свою очередь Гончарук поблагодарил команду за работу и подчеркнул, что продолжит работать на благо Украины.

      Верховная Рада назначила нового главу правительства Украины. Им стал бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

      Депутаты проголосовали за новый состав Кабмина.

      Список обновленного правительства:


      Состав украинского правительства/ Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Кабинет Министров Украины Новое правительство Шмыгаля Новости Украины Владимир Зеленский Алексей Гончарук– новости Денис Шмыгаль
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