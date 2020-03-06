Как повлияет на рейтинги Зеленского смена правительства: мнение социолога

Есть взаимозависимость снижения рейтинга президента Зеленского по итогам работы правительства Гончарука и Верховной Рады. Рейтинг власти состоит из многих показателей. Правительственная составляющая – достаточно велика. Но новому правительству Шмыгаля будет непросто.

Такое мнение 24 каналу высказал заместитель главы группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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Президент Зеленский удерживал определенные показатели, исходя из своих человеческих качеств. Но граждане ожидают работы и изменений в государстве. Вопросов к правительству Гончарука было много. В первую очередь, к тому, как они коммуницировали с обществом. В оценках правительства 30% опрошенных либо не знали, кто возглавляет Кабмин, либо им было трудно ответить. Странная ситуация для руководителя правительства,

– замечает Любомир Мысов.

Внимание! Согласно опросу, проведенного группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года, лидером по доверию является президент Владимир Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют – 32%. Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс. Д. Разумкову доверяют 26%, не доверяют – 44%, Ю.Бойко – 25% и 56% соответственно, С. Вакарчуку – 22% и 62%, О. Гончаруку – 20% и 53%.

По словам социолога, пока говорить о том, как будут оценивать правительство Шмыгаля, трудно. Нового премьера Шмыгаля, очевидно, знают еще меньше, чем Гончарука. А тем более новых министров.

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"Противники Зеленского будут оценивать новое правительство, независимо от того, кто будет премьером. Но в течение месяца оценка будет. Времени на раскачку нет. Это будет проблемой для Шмыгаля. Потому что придется начинать работать с негатива", – отмечает Мысов.

Что известно о новом Кабинете Министров?

4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании проголосовала за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Владимир Зеленский пояснил, что у правительства было много достижений, но отметил пробелы. В свою очередь Гончарук поблагодарил команду за работу и подчеркнул, что продолжит работать на благо Украины.

Верховная Рада назначила нового главу правительства Украины. Им стал бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.

Депутаты проголосовали за новый состав Кабмина.

Список обновленного правительства:



Состав украинского правительства/ Инфографика 24 канала