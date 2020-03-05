Як світ реагує на призначення нового уряду в Україні
Верховна Рада відправила уряд на чолі з Олексієм Гончаруком у відставку у середу, 4 березня. Водночас депутати проголосували за новий склад Кабміну та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Країни Євросоюзу та США вітають зміни в українській владі.
ЄС та США подякували уряду Олексія Гончарука за широку та амбітну програму реформ, яку вдалося здійснити.
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ЄС
Євросоюз позитивно оцінив роботу попереднього уряду на чолі з Гончаруком. Мовляв, Кабміну вдалося здійснив програму реформ, яка містить реалізацію Угоди про асоціацію з ЄС.
США
Посольство США в Україні також привітало Дениса Шмигаля із призначенням на посаду прем’єр-міністра. У представництві додали, що сподіваються на тісну співпрацю з ним і його колегами по Кабінету Міністрів України.
Німеччина
У посольстві Німеччини подякували команді Олексія Гончарука за співпрацю у впровадженні програми реформ України.
Ми готові продовжувати цю співпрацю на благо людей в Україні з Денисом Шмигалем і новим Кабміном,
– додали у посольстві.
Литва
Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив сподівання, що йому вдасться продовжити співпрацю із Вадимом Пристайком вже на його новій посаді. Про це Лінкявічюс написав у своєму твіттері.
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Що відомо про зміну уряду в Україні
Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду.
Зверніть увагу Денис Шмигаль назвав пріоритети нового уряду
Зауважимо, що перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в Кабміні Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.