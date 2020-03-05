Як світ реагує на призначення нового уряду в Україні

Верховна Рада відправила уряд на чолі з Олексієм Гончаруком у відставку у середу, 4 березня. Водночас депутати проголосували за новий склад Кабміну та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Країни Євросоюзу та США вітають зміни в українській владі.

ЄС та США подякували уряду Олексія Гончарука за широку та амбітну програму реформ, яку вдалося здійснити.

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ЄС

Євросоюз позитивно оцінив роботу попереднього уряду на чолі з Гончаруком. Мовляв, Кабміну вдалося здійснив програму реформ, яка містить реалізацію Угоди про асоціацію з ЄС.

EU on #Ukraine reshuffle: "Good progress was achieved under the previous Gov, headed by PM Honcharuk, over the past 6 months, in the pursuit of a broad and ambitious reform agenda, which includes implementation of the EU-Ukr AA." 1/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 5, 2020

США

Посольство США в Україні також привітало Дениса Шмигаля із призначенням на посаду прем’єр-міністра. У представництві додали, що сподіваються на тісну співпрацю з ним і його колегами по Кабінету Міністрів України.

We congratulate Prime Minister Shmyhal on his appointment & look forward to working closely with him and his cabinet colleagues. We thank Oleksiy Honcharuk and his team for their productive collaboration over the past 6 months in support of #USUkrainePartnership. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2020

Німеччина

У посольстві Німеччини подякували команді Олексія Гончарука за співпрацю у впровадженні програми реформ України.

Ми готові продовжувати цю співпрацю на благо людей в Україні з Денисом Шмигалем і новим Кабміном,

– додали у посольстві.

Дуже дякуємо @PMHoncharuk та його команді за хорошу співпрацю у впровадженні програми реформ України. Ми готові продовжувати цю співпрацю на благо людей в Україні з Денисом Шмигалем і новим @Kabmin_UA #УрядУкраїни #КабінетМіністрів #Шмигаль — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) March 5, 2020

Литва

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив сподівання, що йому вдасться продовжити співпрацю із Вадимом Пристайком вже на його новій посаді. Про це Лінкявічюс написав у своєму твіттері.

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Що відомо про зміну уряду в Україні

Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду.

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Зауважимо, що перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в Кабміні Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.



Склад нового уряду Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу