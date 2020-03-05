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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      Як світ реагує на призначення нового уряду в Україні

      - Читать новость на русском
      Світ очікує на плідну співпрацю з новопризначеним урядом / Колаж 24 каналу

      Верховна Рада відправила уряд на чолі з Олексієм Гончаруком у відставку у середу, 4 березня. Водночас депутати проголосували за новий склад Кабміну та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Країни Євросоюзу та США вітають зміни в українській владі.

      ЄС та США подякували уряду Олексія Гончарука за широку та амбітну програму реформ, яку вдалося здійснити.

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      ЄС

      Євросоюз позитивно оцінив роботу попереднього уряду на чолі з Гончаруком. Мовляв, Кабміну вдалося здійснив програму реформ, яка містить реалізацію Угоди про асоціацію з ЄС.

      США

      Посольство США в Україні також привітало Дениса Шмигаля із призначенням на посаду прем’єр-міністра. У представництві додали, що сподіваються на тісну співпрацю з ним і його колегами по Кабінету Міністрів України.

      Німеччина

      У посольстві Німеччини подякували команді Олексія Гончарука за співпрацю у впровадженні програми реформ України.

      Ми готові продовжувати цю співпрацю на благо людей в Україні з Денисом Шмигалем і новим Кабміном,
      – додали у посольстві.

      Литва

      Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив сподівання, що йому вдасться продовжити співпрацю із Вадимом Пристайком вже на його новій посаді. Про це Лінкявічюс написав у своєму твіттері.

      Новина постійно доповнюється.

      Що відомо про зміну уряду в Україні

      Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду. 

      Зверніть увагу Денис Шмигаль назвав пріоритети нового уряду

      Зауважимо, що перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в Кабміні Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.

      Новий Кабмін
      Склад нового уряду Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Публікації Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Новий уряд Шмигаля Верховна Рада Литва Новини США Євросоюз
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