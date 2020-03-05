Как мир реагирует на назначение нового правительства в Украине
Верховная Рада отправила правительство во главе с Алексеем Гончаруком в отставку в среду, 4 марта. В то же время депутаты проголосовали за новый состав Кабмина и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Страны Евросоюза и США приветствуют изменения в украинской власти.
ЕС и США поблагодарили правительство Алексея Гончарука за широкую и амбициозную программу реформ, которую удалось осуществить.
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ЕС
Евросоюз положительно оценил работу предыдущего правительства во главе с Гончаруком. Мол, Кабмину удалось совершил программу реформ, которая содержит реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС.
США
Посольство США в Украине также приветствовало Дениса Шмыгаля с назначением на должность премьер-министра. В представительстве добавили, что надеются на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету Министров Украины.
Германия
В посольстве Германии поблагодарили команду Алексея Гончарука за сотрудничество в реализации программы реформ Украины.
Мы готовы продолжать это сотрудничество на благо людей в Украине с Денисом Шмыгалем и новым Кабмином,
- добавили в посольстве.
Литва
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил надежду, что ему удастся продолжить сотрудничество с Вадимом Пристайко уже на его новой должности. Об этом Линкявичюс написал в своем Твиттере.
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Что известно о смене правительства в Украине
Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Вместо этого депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства.
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Заметим, что перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.
Состав нового правительства Дениса Шмыгаля / Инфографика 24 канала