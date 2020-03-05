19:21
5 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Понты Абрамовича. Российский пост в соцсетях
      Вєсті Кремля
      22:47, 4 марта
      Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:46, 4 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Как мир реагирует на назначение нового правительства в Украине

      - Читати новину українською

      Верховная Рада отправила правительство во главе с Алексеем Гончаруком в отставку в среду, 4 марта. В то же время депутаты проголосовали за новый состав Кабмина и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Страны Евросоюза и США приветствуют изменения в украинской власти.

      ЕС и США поблагодарили правительство Алексея Гончарука за широкую и амбициозную программу реформ, которую удалось осуществить.

      К теме: Какие министры ушли в отставку: список

      ЕС

      Евросоюз положительно оценил работу предыдущего правительства во главе с Гончаруком. Мол, Кабмину удалось совершил программу реформ, которая содержит реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

      США

      Посольство США в Украине также приветствовало Дениса Шмыгаля с назначением на должность премьер-министра. В представительстве добавили, что надеются на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету Министров Украины.

      Германия

      В посольстве Германии поблагодарили команду Алексея Гончарука за сотрудничество в реализации программы реформ Украины.

      Мы готовы продолжать это сотрудничество на благо людей в Украине с Денисом Шмыгалем и новым Кабмином,
      - добавили в посольстве.

      Литва

      Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил надежду, что ему удастся продолжить сотрудничество с Вадимом Пристайко уже на его новой должности. Об этом Линкявичюс написал в своем Твиттере.

      Новость постоянно дополняется.

      Что известно о смене правительства в Украине

      Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Вместо этого депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства.

      Обратите внимание: Денис Шмыгаль назвал приоритеты нового правительства

      Заметим, что перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.

      Новий КабмінСостав нового правительства Дениса Шмыгаля / Инфографика 24 канала

      Заседание Рады относительно выражения недоверия Рябошапке: онлайн-трансляция
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Денис Шмыгаль Верховная Рада Публикации Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новое правительство Шмыгаля Литва Новости США Евросоюз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 О правах украинцев в Крыму, Луганске и Донецке: чего так и не сделал Киев?
      Павло Казарін
      сегодня , 18:21 Как мир реагирует на назначение нового правительства в Украине
      Анастасія Зазуляк
      сегодня , 18:14 Рябошапку на Ионушаса: как изменение генпрокурора может повлиять на реформы
      Ярослав Голобородько
      3 марта , 14:24 Неудержимый одессит: очередной дальний проход покериста Ивана Шептицкого
      сегодня , 15:30 Сименс: Цифровая трансформация промышленности, инфраструктуры и энергетикики
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук