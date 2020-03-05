Как мир реагирует на назначение нового правительства в Украине

Верховная Рада отправила правительство во главе с Алексеем Гончаруком в отставку в среду, 4 марта. В то же время депутаты проголосовали за новый состав Кабмина и премьер-министра Дениса Шмыгаля. Страны Евросоюза и США приветствуют изменения в украинской власти.

ЕС и США поблагодарили правительство Алексея Гончарука за широкую и амбициозную программу реформ, которую удалось осуществить.

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ЕС

Евросоюз положительно оценил работу предыдущего правительства во главе с Гончаруком. Мол, Кабмину удалось совершил программу реформ, которая содержит реализацию Соглашения об ассоциации с ЕС.

EU on #Ukraine reshuffle: "Good progress was achieved under the previous Gov, headed by PM Honcharuk, over the past 6 months, in the pursuit of a broad and ambitious reform agenda, which includes implementation of the EU-Ukr AA." 1/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 5, 2020

США

Посольство США в Украине также приветствовало Дениса Шмыгаля с назначением на должность премьер-министра. В представительстве добавили, что надеются на тесное сотрудничество с ним и его коллегами по Кабинету Министров Украины.

We congratulate Prime Minister Shmyhal on his appointment & look forward to working closely with him and his cabinet colleagues. We thank Oleksiy Honcharuk and his team for their productive collaboration over the past 6 months in support of #USUkrainePartnership. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 5, 2020

Германия

В посольстве Германии поблагодарили команду Алексея Гончарука за сотрудничество в реализации программы реформ Украины.

Мы готовы продолжать это сотрудничество на благо людей в Украине с Денисом Шмыгалем и новым Кабмином,

- добавили в посольстве.

Дуже дякуємо @PMHoncharuk та його команді за хорошу співпрацю у впровадженні програми реформ України. Ми готові продовжувати цю співпрацю на благо людей в Україні з Денисом Шмигалем і новим @Kabmin_UA #УрядУкраїни #КабінетМіністрів #Шмигаль — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) March 5, 2020

Литва

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил надежду, что ему удастся продолжить сотрудничество с Вадимом Пристайко уже на его новой должности. Об этом Линкявичюс написал в своем Твиттере.

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Что известно о смене правительства в Украине

Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Вместо этого депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства.

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Заметим, что перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.

Состав нового правительства Дениса Шмыгаля / Инфографика 24 канала